Hamas consegna due ostaggi morti. Trump minaccia: "Se non lo fate, Israele attaccherà"

L'impasse di Hamas sulla riconsegna degli ostaggi morti a Israele ha spinto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a minacciare i vertici palestinesi: niente giochi sporchi, spiegano dalla Casa Bianca, perché in quel caso gli Usa potrebbero autorizzare Gerusalemme a riprendere le operazioni militari nella Striscia di Gaza. La riconsegna di tutti gli ostaggi, vivi e morti, è infatti uno dei punti qualificanti della tregua firmata lunedì a Sharm el Sheikh.

Le forze israeliane, ha spiegato Trump alla Cnn, potrebbero tornare sul campo "con una mia parola". Quello che sta succedendo con Hamas, ha sottolineato il presidente, sarà "risolto in fretta". Parole tese a obbligare Hamas a fare di tutto per trovare i corpi degli israeliani rapiti il 7 ottobre 2023 e riconsegnarli alle loro famiglie. L'Idf ha intanto reso noto le identità degli ultimi due corpi restituiti mercoledì sera dopo gli esami forensi. Si tratta di Inbar Haiman, 27 anni, ultima donna ancora detenuta a Gaza, e del sergente maggiore Muhammad el Atrash, 39 anni. Haiman era stata assassinata al festival musicale Nova vicino a Reim e il suo corpo era stato portato a Gaza, secondo l'Idf che cita informazioni di intelligence. La sua morte è stata dichiarata ufficialmente nel dicembre 2023. El Atrash, padre di 13 figli, era stato ucciso mentre combatteva contro i militanti di Hamas la mattina dell'attacco, e anche il suo corpo era stato rapito e trasferito nella Striscia, sempre secondo l'esercito. Era stato dichiarato ufficialmente morto nel giugno 2024. L'Ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, in un comunicato, ha affermato che il governo "condivide il profondo dolore delle famiglie Haiman ed el-Atrash e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti". "Il governo e l'intero sistema di sicurezza nazionale israeliano sono determinati, impegnati e lavorano instancabilmente per riportare in patria tutti gli ostaggi caduti e dargli degna sepoltura", ha aggiunto.

Hamas, ha in ogni caso confermato un alto consigliere Usa, in una call cui ha partecipato anche l'agenzia Ansa, intende restituire a Israele i corpi degli ostaggi deceduti, come concordato nell'accordo su Gaza. "Continuano a dirci che intendono rispettare l'accordo", ha dichiarato la fonte. "C'è stata molta delusione e indignazione quando sono stati restituiti solo quattro corpi, mentre avrebbero potuto semplicemente dire 'stiamo procedendo' nella restituzione dei corpi", ha aggiunto l'alto funzionario. "Oggi - ha concluso - siamo stati in contatto con un gran numero di famiglie degli ostaggi deceduti. Abbiamo chiarito loro che non lasceremo indietro nessuno. Abbiamo un piano su come farlo e ci riusciremo".