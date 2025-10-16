Trump, "azioni segrete in Venezuela": l'ordine alla Cia

"Ho autorizzato la Cia a condurre azioni segrete in Venezuela": a dirlo il presidente americano Donald Trump, che così ha confermato le indiscrezioni di stampa. Nel suo mirino soprattutto il flusso di immigrati illegali, da lui considerati criminali rilasciati dalle prigioni, malati mentali o tossicodipendenti. "Il Venezuela sente la pressione", ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Dopodiché ha ribadito in una conferenza stampa che sta valutando operazioni di terra contro i narcos venezuelani.

A commentare queste dichiarazioni è stato il presidente colombiano Gustavo Petro, come riporta l'agenzia Efe. "La politica antidroga che gli Stati Uniti vorrebbero imporre alla Colombia ha la conseguenza immediata di una possibile invasione del Venezuela", ha dichiarato parlando nel comune meridionale di Puerto Asís, dove il governo ha denunciato la distruzione di materiale bellico appartenente a un gruppo dissidente delle ex Farc con cui sta negoziando la pace.