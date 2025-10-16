7 Ottobre, "cosa ho visto in strada": il ruolo dei civili nella strage

Sebbene negli ultimi giorni si siano verificati scontri inter-palestinesi nella Striscia di Gaza, tra un’Hamas indebolita e clan rivali, permane presso molti israeliani la convinzione che il grosso della popolazione della Striscia rimanga seguace del movimento terrorista. E complice morale, in qualche modo, delle stragi del 7 ottobre 2023 con cui Hamas ha scatenato il conflitto. A invitare alla cautela nel considerare i civili palestinesi come “ostaggi” del movimento, c’è la blogger israeliana Ella Kenan, 37 anni. Nel suo articolo “La verità sul coinvolgimento dei civili nel massacro del 7 ottobre”, la Kenan invita a non illudersi che l’accordo di questi giorni segni l’inizio di una vera pace, dato che l’influenza di Hamas sulla società palestinese, anche attraverso le reti di parentela dei militanti, resterebbe forte. «La pace inizia con la consapevolezza della realtà - scrive - non si tratta di disumanizzare i palestinesi, ma di rifiutarsi di edulcorare la violenza. Perché la pace costruita sulla negazione non è pace. È solo una dilazione». Ovvero, una pausa prima di un ulteriore conflitto. Nel suo post, la blogger ha accluso filmati e foto di quel 7 ottobre che mostrano come i civili palestinesi, o almeno gran parte di essi, fossero entusiasti di ciò che consideravano un “eroico” attacco a Israele, festeggiando nelle strade e filmando coi cellulari i carri armati israeliani distrutti sulla frontiera e i civili israeliani catturati come ostaggi e portati dentro la Striscia su motociclette, quad o jeep.

Commenta la Kenan: «Scrivo questo con profondo, profondo dolore, perché preferisco la pace. I palestinesi non sono presi in ostaggio da Hamas, Hamas è un’espressione della corrente principale palestinese. Il sostegno ad Hamas nell’Autorità Nazionale Palestinese (Cisgiordania/Giudea e Samaria) è ai massimi storici. Ma non solo i palestinesi in Cisgiordania. Hanin Zoabi è una cittadina israeliana araba musulmana ed ex membro della Knesset (il parlamento israeliano) – una cittadina a pieno titolo e con pari diritti che ammette apertamente: Hamas sono i palestinesi, e i palestinesi sono Hamas». Scorrono le immagini dimenticate che due anni fa anche Al Jazeera faceva rimbalzare nel mondo, con civili di Gaza, uomini, donne, ragazzi, che nelle strade festeggiavano i massacri di Hamas alzando le braccia al cielo e suonando i clacson delle auto, quasi che la mattanza di 1.200 ebrei fosse una partita di calcio. La ragazza spinta a forza dentro una camionetta, la vecchia signora spaurita fra i rapitori, il ragazzo ferito percosso mentre steso sul pianale di un pick-up. Tutte vittime due volte, nel rapimento e anche nell’odio riversato loro addosso da troppi civili palestinesi nella pubblica gogna delle strade di Gaza.

