Gaza, quanti gufi rossi tifano contro la pace firmata da Trump

La pace non dovrebbe avere colore. E quando è raggiunto dovrebbe rendere tutti felici. Certo, un processo di pace conserva sempre incognite e pericoli, anche quando è patrocinato e sottoscritto da capi di Stati che ci mettono la faccia. Ma, sinceramente crediamo in quel valore, desideriamo augurarci che tutto vada per il meglio, soprattutto quando le condizioni perché sia ​​così ci ci sono tutte. Eppure, dal momento in cui l'accordo su Gaza è stato annunciato, a sinistra è tutta una rincorsa a minimizzare l'accaduto, a ingigantire i problemi che pur sono rimasti aperti ma che rispetto al cessate il fuoco sono dopo tutto minori, a paventare difficoltà che potrebbero cambiare presto lo scenario (e che sono sì possibili, perché la storia è imprevedibile, ma anche altamente improbabili).

Insomma, piuttosto che soddisfatti, tutti coloro che in questi mesi hanno chiesto la pace, spesso scambiando le responsabilità di chi aveva voluto la guerra, oggi sembrano quasi scontenti, dispiaciuti, e soprattutto pronti a gufare. Media e influencer vecchi e nuovi, nani e ballerine, sembrano quasi rincorrersi per sminuire e fare distinguo, con pochissimi che hanno l'onestà intellettuale di riconoscere lo storico risultato raggiunto e men che mai il successo politico di Trump, abile regista di tutta l'operazione. Le piazze di Gaza e di Tel Aviv in festa non hanno fatto quasi notizia, mentre si sono sprecate le interviste ad analisti (proprio quelli che non ne avevano azzeccata una nei mesi precedenti) che mettevano in dubbio che di vera pace si trattasse. O che addirittura usavano ascrivere il risultato ai manifestanti occidentali o addirittura alla Flotilla. Ancora ieri, Il Domani, titolava in prima pagina: «l'accordo di Trump è già in bilico».