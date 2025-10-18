Principe Andrea, non è più Duca di York: cos'è successo con re Carlo

Il principe Andrea non è più Duca di York. La decisione di rinunciare ai titoli reali sarebbe arrivata "dopo una discussione" con il fratello, re Carlo. Ora è davvero fuori dalla Royal Family. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato in un comunicato con il sigillo di Buckingham Palace. Da tempo ormai il terzogenito di Elisabetta era diventato sempre più fonte di imbarazzo per la Famiglia Reale.

"Nei colloqui con il re e con la mia famiglia, sia immediata che allargata, abbiamo concluso che le continue accuse nei miei confronti distolgono l'attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale", ha spiegato il principe nella nota, riferendosi allo scandalo Epstein, il miliardario pedofilo di cui era amico, e alle accuse di violenza sessuale su minori. La pazienza dei reali si sarebbe esaurita dopo che si è scoperto, stando agli ultimi file resi noti, che il principe sarebbe rimasto in contatto con Epstein almeno fino al 2015.