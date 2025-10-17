Virginia Giuffre, "il primo ministro si eccitava a strangolarmi". Lo scandalo è totale

Non c'è solo il Principe Andrea al centro delle compromettenti memorie postume di Virginia Giuffre. In Nobody's Girl, il libro scritto dalla accusatrice dell'ex finanziere e pedofilo Jeffrey Epstein a quattro mani con la giornalista Amy Wallace, vengono svelati i rapporti proibiti con potenti e politici ai massimi livelli. Un libro postumo, visto che è stato pubblicato a sei mesi di distanza dalla morte della Giuffre, che si è tolta la vita lo scorso aprile.
"Ero stata costretta ad avere rapporti con decine di uomini e ricordavo nitidamente le loro facce - si legge in un estratto pubblicato da Repubblica -. Erano adulti, persino anziani; goffi e timidi, ma anche rozzi e arroganti. Alcuni volevano che indossassi un certo tipo di abiti, altri mi volevano nuda, altri ancora non notavano nemmeno com'ero vestita, purché li toccassi". La Giuffre, che era finita nella rete sessuale di Epstein ancora minorenne, quando era appena una ragazzina, parla (senza farne il nome) anche di un "noto primo ministro" che "non era interessato alle carezze. Voleva violenza. Mi strangolò ripetutamente fino a farmi perdere i sensi e traeva piacere nel vedermi terrorizzata per la mia incolumità. Rideva in modo terrificante mentre mi colpiva e si eccitava se lo imploravo di fermarsi". La Giuffre non lesina dettagli intimi e raccapriccianti.
Ovviamente, i passaggi su Andrea sono quelli destinati a creare ulteriore scalpore nonché imbarazzi alla Corona britannica. Il fratello minore di Re Carlo viene definito "presuntuoso, come se credesse che fare sesso con me fosse un suo diritto di nascita". Epstein è descritto invece come un "maestro manipolatore".
Giuffre descrive tre occasioni in cui sostiene che il principe abbia avuto rapporti sessuali con lei, tra cui a casa di Ghislaine Maxwell a Londra. "Due da minorenne, una volta in un'orgia con altre 8 ragazze". Citato in giudizio nel 2021, sostenendo di aver avuto rapporti sessuali quando lei aveva 17 anni, il Duca di York ha negato le sue affermazioni e i due hanno raggiunto un accordo nel 2022. Giuffre ha raccontato la sua storia in interviste e cause legali per 16 anni. Il libro, che secondo lei le ha permesso di raccontare la sua storia per intero e di "fornire un contesto laddove era gravemente carente", rivisita le sue accuse riguardanti gli uomini che frequentavano Epstein, ma con cautela. In molti casi, ha omesso i loro nomi, scrivendo di non conoscerli o di temere ritorsioni. Ma ha aggiunto dettagli e descrizioni di come le sue presunte esperienze con Epstein – dopo quella che ha definito un'infanzia traumatica e altri episodi di abusi sessuali – l'abbiano influenzata psicologicamente e l'abbiano resa incapace di reagire. Giuffre cerca anche di spiegare come sia riuscita a razionalizzare la permanenza per quasi due anni in quello che ha definito "il mondo disgustoso di Epstein".
Giuffre incontrò Epstein per la prima volta nell'estate del 2000, poche settimane prima del suo diciassettesimo compleanno, mentre lavorava alla spa del club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump a Palm Beach, in Florida. Nel libro, racconta la storia di quando fu assunta dalla compagna di lunga data di Epstein, Ghislaine Maxwell, per lavorare come "massaggiatrice" per Epstein. Inoltre, ha affermato che Epstein e Maxwell l'hanno convinta a compiere atti sessuali durante i massaggi, poi hanno iniziato a portarla nelle sue lussuose case a New York, nelle Isole Vergini americane e nel Nuovo Messico, dove afferma di aver incontrato - e a volte le è stato chiesto di fare sesso - numerosi amici e conoscenti famosi di Epstein.