Louvre, la scoperta sconcertante: qual era la password del sistema di sicurezza

Surreale, incredibile, ma tragicamente vero: le password per accedere ai sistemi di sicurezza del museo più famoso del mondo, il Louvre recentemente colpito dall'arcinota rapina, erano “LOUVRE” e “THALES”, la seconda corrispondeva al nome dello stesso sistema di sicurezza a cui si poteva accedere. Password così banali da non sembrare concepibili, data la posta in gioco, eppure autentiche, come confermano documenti ufficiali risalenti al 2014 e aggiornati fino al 2024 citati dal Corriere della Sera. Non è chiaro se siano state cambiate da allora, ma la loro scoperta getta una luce inquietante sulle falle di un sistema che avrebbe dovuto essere impenetrabile. O almeno molto più robusto. Ed è proprio in questo contesto che arrivano le parole della ministra della Cultura, Rachida Dati, oggi costretta ad ammettere che “qualcosa non ha funzionato nel sistema di sicurezza del Louvre”.

Dopo una prima reazione sulla difensiva - “i sistemi di allarme hanno funzionato” - Dati ha corretto il tiro, riconoscendo “mancanze nella sicurezza” e promettendo “chiarezza totale su lacune e responsabilità”. Una presa di posizione che arriva mentre il ministro, candidata alle elezioni municipali di Parigi con il sostegno della destra, è sotto pressione per il furto del 19 ottobre, il colpo spettacolare avvenuto in pieno giorno nel cuore della capitale francese.