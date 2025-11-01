Libero logo
sabato 1 novembre 2025
Louvre, Parigi sotto choc: ecco chi hanno rilasciato "senza accuse"

1' di lettura

Uno dei sospettati fermati per il maxi furto al Louvre dello scorso 19 ottobre è stato rilasciato senza accuse. A confermarlo sono state le sue legali, Sofia Bougrine e Noémie Gorin, dopo l’udienza davanti al tribunale di Parigi. Alla luce di quanto successo, dunque, gli avvocati hanno duramente criticato la decisione di arrestare il loro assisitito. Intanto l’inchiesta va avanti, anche perché a più di una settimana dal colpo i gioielli rubati non sono ancora stati trovati. Il valore del bottino portato via ammonterebbe a 88 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli altri sospettati ancora in regime di custodia cautelare, non è ancora chiaro su cosa si fondino le accuse nei loro confronti. In un primo momento ci sono stati due fermi, probabilmente i due che sono effettivamente entrati nella Galleria d’Apollo, poi altri cinque tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre. "In questi casi di criminalità grave, constatiamo che le ondate di arresti assomigliano più a reti da pesca a strascico", hanno detto gli avvocati dell’unico sospettato rilasciato. 

Tra i sette arrestati dalla polizia parigina, inoltre, ci sarebbe anche una donna. Si tratta di una 38enne residente a Le Courneuve, piccolo comune al nord di Parigi. Quest'ultima, essendo stata formalmente incriminata come complice, è comparsa di fronte a un giudice che deve decidere se confermarne il fermo. 

