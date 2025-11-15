Louvre, altro imbarazzo dopo il furto: occhio ai due tiktoker

Le falle al Louvre non sono ancora state ripristinate. La riprova? Quanto fatto da TikToker belgi. Questi ultimi, come testimonia il video da loro condiviso, hanno appeso il loro dipinto nella sala della Gioconda. "Nostante le misure di sicurezza presumibilmente rafforzate al Louvre - si legge sui social -, due TikToker belgi sono riusciti ad appendere il loro dipinto nella sala della Gioconda, dopo aver superato i controlli di sicurezza con una cornice rimovibile e una tela arrotolata". Un caso che imbarazza, e non poco, la Francia di Macron. A maggior ragione dopo il furto del secolo in quello che è uno dei musei più famosi e - teoricamente - videosorvegliati.

/ ALERTE INFO : La sécurité du Louvre, soi-disant renforcée, deux Tiktokeurs belges ont pourtant réussi à accrocher leur tableau dans la salle de la Joconde, après avoir passé les contrôles avec un cadre démontable et une toile roulée. pic.twitter.com/ur1pPBfrTp — Wolf (@PsyGuy007) November 15, 2025