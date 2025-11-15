Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Louvre, altro imbarazzo dopo il furto: occhio ai due tiktoker

sabato 15 novembre 2025
Louvre, altro imbarazzo dopo il furto: occhio ai due tiktoker

1' di lettura

Le falle al Louvre non sono ancora state ripristinate. La riprova? Quanto fatto da TikToker belgi. Questi ultimi, come testimonia il video da loro condiviso, hanno appeso il loro dipinto nella sala della Gioconda. "Nostante le misure di sicurezza presumibilmente rafforzate al Louvre - si legge sui social -, due TikToker belgi sono riusciti ad appendere il loro dipinto nella sala della Gioconda, dopo aver superato i controlli di sicurezza con una cornice rimovibile e una tela arrotolata". Un caso che imbarazza, e non poco, la Francia di Macron. A maggior ragione dopo il furto del secolo in quello che è uno dei musei più famosi e - teoricamente - videosorvegliati. 

tag
louvre

Il Lupin africano Louvre, il ladro Doudou: "Non lo sapevo". Francesi fregati da degli scappati di casa?

Colabrodo francese Louvre, la scoperta sconcertante: qual era la password del sistema di sicurezza

Altro fiasco francese Louvre, Parigi sotto choc: ecco chi hanno rilasciato "senza accuse"

ti potrebbero interessare

Meloni, anche l'Economist la elogia: "Perché è un politico eccezionale"

Meloni, anche l'Economist la elogia: "Perché è un politico eccezionale"

Redazione
Macron, che figuraccia: saluta dall'auto, ma in strada... non c'è nessuno

Macron, che figuraccia: saluta dall'auto, ma in strada... non c'è nessuno

Anche in Cile spira aria di grande svolta a destra

Anche in Cile spira aria di grande svolta a destra

Maurizio Stefanini
Sindaci pro-Pal alla conquista delle grandi città d’Occidente

Sindaci pro-Pal alla conquista delle grandi città d’Occidente

Mauro Zanon