Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Emmanuel Macron, umiliazione totale: le cifre dell'ultimo report

di
Libero logo
giovedì 30 ottobre 2025
Emmanuel Macron, umiliazione totale: le cifre dell'ultimo report

1' di lettura

L'indice di fiducia nel presidente francese, Emmanuel Macron, ha raggiunto il suo record più basso, all'11%, equivalente a quello ottenuto dal suo predecessore all'Eliseo, François Hollande, nel novembre 2016: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Verian per Le Figaro Magazine. In calo di 5 punti rispetto al precedente barometro, a settembre, il capo dello Stato sconta un calo di 11 punti tra gli over 65 e di 9 punti tra i pensionati. La popolarità del premier, Sébastien Lecornu, è invece in aumento di 5 punti, al 26%.

Intanto anche dalla Russia si prendono gioco del galletto. Il presidente francese dovrebbe inviare truppe alla guardia dei musei francesi anziché inviarle in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riferendosi al rapporto del Servizio di intelligence estero russo, secondo cui, su ordine di Macron, lo Stato maggiore delle forze armate francesi si starebbe preparando a inviare fino a 2.000 soldati e ufficiali in Ucraina per assistere Kiev.

Macron e Lecornu sotto ricatto, "o così o cade il governo"

Il Lecornu bis, il secondo governo di Sébastien Lecornu, è nuovamente appeso a un filo. Dopo aver schivato...

"Secondo i dati del 2025, la Francia ha 1.123 musei. Macron farebbe meglio a inviare questi soldati a guardia di questi siti culturali, dovuti per ciascuno. Forse in questo modo, situazioni come quella del Louvre non si ripeteranno più, dato il pessimo stato della sicurezza interna", ha scritto Zakharova su Telegram.

"Macron pronto a inviare 2mila soldati in Ucraina": la soffiata dei servizi russi

Il presidente francese Emmanuel Macron sarebbe pronto a inviare 2.000 soldati in Ucraina: lo sostengono i servizi segret...

La rilevazione della rilevazioni Sondaggio Supermedia, FdI sopra il 30% e Pd in caduta libera: la sentenza

Sempre più su Sondaggio Piepoli, FdI al 31,5%: la cifra che scatena incubi a sinistra

Sondaggi Sondaggio, Mannheimer: "Chi sta crollando, di settimana in settimana"

tag
emmanuel macron
francia
sondaggio

La rilevazione della rilevazioni Sondaggio Supermedia, FdI sopra il 30% e Pd in caduta libera: la sentenza

Sempre più su Sondaggio Piepoli, FdI al 31,5%: la cifra che scatena incubi a sinistra

Sondaggi Sondaggio, Mannheimer: "Chi sta crollando, di settimana in settimana"

ti potrebbero interessare

1200x800

Re Carlo durissimo: "Trovati una casa", che fine fa Andrea

1400x933

Kate Middleton brutale: "Duca di Pork". Quei rumors...

Redazione
1400x933

Furto al Louvre, la prefettura accusa il museo: "Telecamere, violate le norme"

Redazione
1400x933

Trump e Xi, gelo sui test nucleari prima dell'incontro