Emmanuel Macron, umiliazione totale: le cifre dell'ultimo report

L'indice di fiducia nel presidente francese, Emmanuel Macron, ha raggiunto il suo record più basso, all'11%, equivalente a quello ottenuto dal suo predecessore all'Eliseo, François Hollande, nel novembre 2016: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Verian per Le Figaro Magazine. In calo di 5 punti rispetto al precedente barometro, a settembre, il capo dello Stato sconta un calo di 11 punti tra gli over 65 e di 9 punti tra i pensionati. La popolarità del premier, Sébastien Lecornu, è invece in aumento di 5 punti, al 26%.

Intanto anche dalla Russia si prendono gioco del galletto. Il presidente francese dovrebbe inviare truppe alla guardia dei musei francesi anziché inviarle in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riferendosi al rapporto del Servizio di intelligence estero russo, secondo cui, su ordine di Macron, lo Stato maggiore delle forze armate francesi si starebbe preparando a inviare fino a 2.000 soldati e ufficiali in Ucraina per assistere Kiev.