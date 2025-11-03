Ramesh unico sopravvissuto al disastro aereo dell’Air India: "Ma ora con mia moglie..."

Viswashkumar Ramesh è l'unico sopravvissuto al disastro aereo dell’Air India, costato la vita a 241 persone. Sono "l’uomo più fortunato del mondo", ha detto salvo poi raccontare il malessere che sta subendo. "Sono l’unico sopravvissuto. Ancora non ci credo. È un miracolo. Ho perso mio fratello, era la mia colonna portante. Negli ultimi anni mi ha sempre sostenuto", ha spiegato alla Bbc. "Ora sono solo. Sto chiuso in camera, non parlo con mia moglie o con mio figlio. Voglio solo restare da solo". Per il 39enne, estremamente provato, "dopo questo incidente, è tutto molto difficile. Fisicamente e mentalmente, per me e per la mia famiglia. Mia madre da quattro mesi siede ogni giorno davanti alla porta senza parlare con nessuno. Non riesco a parlare con gli altri. Penso tutta la notte, soffro mentalmente. Ogni giorno è doloroso per tutta la famiglia".

Ramesh non è uscito illeso dalle macerie: ha riportato ferite a gamba, spalla, ginocchio e schiena, e non può più lavorare né guidare. I suoi consiglieri lo descrivono come "perso e distrutto", con un lungo percorso di recupero davanti. Per questo chiedono un incontro con i vertici di Air India, denunciando la "mancanza di attenzione" della compagnia.