Cina, l'impressionante crollo del ponte a Sichuan: il disastro trascina a picco il regime

Era stato inaugurato da poco a Sichuan e martedì è crollato, collassando su se stesso e finendo nel fiume sottostante: sono impressionanti le immagini di un gigantesco ponte sospeso in Cina. Il video è diventato subito virale in rete. Fortunatamente non ci sono state vittime, anche perché il ponte, lungo 758 metri, era stato chiuso al traffico lunedì 10 novembre dopo la comparsa di crepe e perché c'erano stati movimenti nel terreno della montagna.

La costruzione del ponte Hongqi, che si trova nella provincia sud-occidentale della Cina, era terminata all'inizio di quest'anno: il viadotto, inaugurato da poco, permetteva di raggiungere il Tibet, che veniva così collegato a un'autostrada nazionale cinese. Era lungo 758 metri. La costruzione del ponte Hongqi era stata celebrata dalle autorità e dai costruttori con video pubblicati sui social media durante la fase di progettazione e realizzazione.

Tonnellate di cemento sono precipitate in un fiume, tra piloni e impalcati, riempiendo l'aria di una nube di polvere. Un'analisi preliminare ha segnalato come ipotesi più probabile l'instabilità geologica nella regione. Mentre un'indagine tecnica completa è stava avviata per determinare se problemi di progettazione o costruzione abbiano contribuito all'incidente. Secondo il Sichuan Daily, potenziali rischi sono stati identificati nell'ispezione in loco fatta lunedì pomeriggio sulla riva destra del ponte Hongqi, tratto panoramico dell'autostrada nella città di Maerkang, spingendo le autorità ad avviare una risposta di emergenza e un'evacuazione dei mezzi rimasti bloccati. I media statali hanno precisato che l'incidente è avvenuto intorno alle 15 locali (le ore 8 in Italia), lungo l'autostrada nazionale G317. Il ponte, vicino alla centrale idroelettrica e alla diga di Shuangjiangku, era stato costruito a circa 625 metri sopra il fondo della gola, con l'apertura al traffico decisa a settembre. Secondo il China Daily, non ci sono indicazioni sulla data di riapertura dell'autostrada.

