Trump, dopo gli spari i giornalisti in sala rubano tutto: immagini choc

Scene surreali quelle che si sono viste subito dopo gli spari alla tradizionale cena con i corrispondenti al Washington Hill: dopo che il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania sono stati messi in sicurezza dal Secret Service insieme agli altri funzionari dell'amministrazione, incluso il vicepresidente JD Vance, alcuni dei presenti rimasti in sala non hanno pensato a trovare riparo sotto ai tavoli o a scappare. Come si vede in alcuni filmati già diventati virali, qualcuno ha approfittato del caos creato dalla sparatoria per portare via bottiglie di champagne e vino.

Qualcuno ne ha approfittato perfino per farsi un selfie. Alla fine, però, alcune reporter con la bottiglia nella borsetta sarebbero state fermate dai camerieri dell'hotel Hilton. Ma non è tutto. Un uomo ha addirittura continuato a mangiare dopo l'attacco alla cena di Trump con i corrispondenti della Casa Bianca. La clip, che nel frattempo ha fatto il giro del web, ritrae l'agente della Creative Artists Agency, Michael Glantz, che continua a cenare mentre tutte le persone al suo tavolo e a quelli accanto si stanno mettendo al riparo e tutti scappano via dalla sala. Intorno a lui anche gli agenti del Secret Service in piedi che urlano ai presenti di "stare giù".