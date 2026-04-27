Libero logo
Garlasco
Terremoto Arbitri
Jannik Sinner
Iran

Trump, dopo gli spari i giornalisti in sala rubano tutto: immagini choc

di
Libero logo
lunedì 27 aprile 2026
Trump, dopo gli spari i giornalisti in sala rubano tutto: immagini choc

2' di lettura

Scene surreali quelle che si sono viste subito dopo gli spari alla tradizionale cena con i corrispondenti al Washington Hill: dopo che il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania sono stati messi in sicurezza dal Secret Service insieme agli altri funzionari dell'amministrazione, incluso il vicepresidente JD Vance, alcuni dei presenti rimasti in sala non hanno pensato a trovare riparo sotto ai tavoli o a scappare. Come si vede in alcuni filmati già diventati virali, qualcuno ha approfittato del caos creato dalla sparatoria per portare via bottiglie di champagne e vino.

Qualcuno ne ha approfittato perfino per farsi un selfie. Alla fine, però, alcune reporter con la bottiglia nella borsetta sarebbero state fermate dai camerieri dell'hotel Hilton. Ma non è tutto. Un uomo ha addirittura continuato a mangiare dopo l'attacco alla cena di Trump con i corrispondenti della Casa Bianca. La clip, che nel frattempo ha fatto il giro del web, ritrae l'agente della Creative Artists Agency, Michael Glantz, che continua a cenare mentre tutte le persone al suo tavolo e a quelli accanto si stanno mettendo al riparo e tutti scappano via dalla sala. Intorno a lui anche gli agenti del Secret Service in piedi che urlano ai presenti di "stare giù".  

tag
hotel hilton
washington
donald trump

Ipotesi folli Attentato a Trump, Rula Jebreal e i complottisti del web: "Colpo di golf più facile di sempre"

Sparatoria a Washington: la fuga degli ospiti della cena

Iran, la Guerra nel Golfo in diretta: l'asse tra Teheran e la Russia

ti potrebbero interessare

Attentato a Trump, Rula Jebreal e i complottisti del web: "Colpo di golf più facile di sempre"

Attentato a Trump, Rula Jebreal e i complottisti del web: "Colpo di golf più facile di sempre"

Redazione
Iran, la Guerra nel Golfo in diretta: l'asse tra Teheran e la Russia

Iran, la Guerra nel Golfo in diretta: l'asse tra Teheran e la Russia

Trump e l'attentato, la sfida a chi lo vuole morto: "Lo rifacciamo entro 30 giorni"

Trump e l'attentato, la sfida a chi lo vuole morto: "Lo rifacciamo entro 30 giorni"

Trump, furia contro la giornalista: "Una persona orribile, dovresti vergognarti"

Trump, furia contro la giornalista: "Una persona orribile, dovresti vergognarti"

Redazione