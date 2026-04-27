Trump, dopo gli spari i giornalisti in sala rubano tutto: immagini choc

Scene surreali quelle che si sono viste subito dopo gli spari alla tradizionale cena con i corrispondenti al Washington Hill: dopo che il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania sono stati messi in sicurezza dal Secret Service insieme agli altri funzionari dell'amministrazione, incluso il vicepresidente JD Vance, alcuni dei presenti rimasti in sala non hanno pensato a trovare riparo sotto ai tavoli o a scappare. Come si vede in alcuni filmati già diventati virali, qualcuno ha approfittato del caos creato dalla sparatoria per portare via bottiglie di champagne e vino.
Qualcuno ne ha approfittato perfino per farsi un selfie. Alla fine, però, alcune reporter con la bottiglia nella borsetta sarebbero state fermate dai camerieri dell'hotel Hilton. Ma non è tutto. Un uomo ha addirittura continuato a mangiare dopo l'attacco alla cena di Trump con i corrispondenti della Casa Bianca. La clip, che nel frattempo ha fatto il giro del web, ritrae l'agente della Creative Artists Agency, Michael Glantz, che continua a cenare mentre tutte le persone al suo tavolo e a quelli accanto si stanno mettendo al riparo e tutti scappano via dalla sala. Intorno a lui anche gli agenti del Secret Service in piedi che urlano ai presenti di "stare giù".
Oh, look at that—America's "watchdogs of democracy" didn't just fail the vibe check at the White House Correspondents' Dinner last night. They straight-up looted the joint like it was the apocalypse, and the only thing worth saving was the open bar.— Tony Seruga (@TonySeruga) April 26, 2026
While shots rang out, the… pic.twitter.com/fb4VAV0YdN