Attentato a Trump, Rula Jebreal e i complottisti del web: "Colpo di golf più facile di sempre"

Dopo l'attentato a Donald Trump durante la cena con i corrispondenti di Washington all'Hilton, i complottisti del web ci hanno messo poco tempo a muoversi. Qualcuno ha ipotizzato che l’attentato sarebbe stato addirittura una messa in scena del presidente Usa per poter fare la vittima; mentre qualcun altro ha tirato in ballo il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. "Trump sta per fare di sé un eroe da questa storia, e la mia professione sta facendo del suo meglio per preparargli il terreno. Colpo di golf più facile di sempre", ha commentato per esempio il giornalista americano Edward Luce. Un post che, come riporta il Giornale, è stato ricondiviso da Rula Jebreal, che non ha nemmeno speso una parola per condannare l’attentato.

Ma non è tutto. La giornalista ha rilanciato anche il pensiero dello scrittore Miles Taylor per cui "il cecchino del WHCD sarà usato per giustificare cose che non hanno nulla a che fare con il cecchino del WHCD. Segnatevi questo momento". In generale, comunque, sia in America che all'estero non sono mancati commenti di questo tipo. Steve Schmidt del Lincoln Project, per esempio, ha accusato Trump di "avvelenare la retorica" e di aver "meritato" l’odio perché "è un uomo vile e disgustoso".