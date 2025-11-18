Tirolo, madre e figlia trovate morte nella cella frigorifera di un appartamento

Sono stati rinvenuti i corpi di una donna di 34 anni e della sua figlia di 10 scomparse oltre un anno fa. La macabra scoperta è arrivata dopo 16 mesi di indagini, quando la polizia austriaca ha trovato i corpi venerdì all’interno di un congelatore, in una cella frigorifera, in un appartamento di Innsbruck. Due uomini sono ora in custodia cautelare. Le indagini, condotte dalla polizia criminale del Tirolo sotto la direzione della Procura di Innsbruck, erano partite dal sospetto di duplice omicidio. A segnalare la scomparsa era stato un cugino della donna residente in Germania. Un collega 55enne della vittima, con cui la donna aveva un rapporto personale, aveva riferito agli investigatori che lei e la figlia erano partite per un lungo viaggio.

La loro carta bancomat risultava inoltre utilizzata più volte, anche all’estero. Una versione che non ha convinto del tutto gli inquirenti. Il sospetto si è così concentrato sul 55enne: secondo la polizia, la carta bancomat sarebbe stata usata dal fratello dell’uomo. Solo dopo mesi l'indagato ha ammesso di aver inscenato un incidente e nascosto i corpi. I cadaveri sono stati trovati dietro una parete in cartongesso appositamente montata.