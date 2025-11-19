La pace necessaria da Kiev a Gaza

Caro Direttore, al di là della polemica corrente derivante anche dal fatto che siamo alla vigilia di importanti elezioni regionali, c'è una questione geopolitica di fondo che va affrontata in modo esplicito senza complicarla con inutili risse. Infatti una polemica ricorrente in Italia è la seguente: c'è una bassa crescita, bassi salari, una pessima condizione della sanità, una situazione non brillante della sicurezza in molte zone d'Italia compresa Milano, e si sprecano risorse in armamenti. L'obiezione avrebbe anche una sua validità se la situazione internazionale non fosse invece gravissima sia per ciò che deriva dall'Ucraina sia per ciò che continua a derivare dalla situazione di Gaza.

Certamente in Ucraina Zelenskyj deve a tutti i costi risolvere il problema della corruzione di alcuni settori del suo governo e dell'apparato amministrativo, però, corruzione o non corruzione rimane il problema di fondo e cioè che Putin non ha alcuna intenzione di fare la pace e nemmeno la tregua beffando su questo terreno anche Trump, a meno che non sia costretto a farlo dai rapporti di forza militare. Di conseguenza coloro che invocano di bloccare il sostegno all'Ucraina, in effetti coprono l'intenzione di costringere l'Ucraina alla resa, con conseguenze disastrose per l'Europa e per il mondo occidentale. Infatti, il nodo è tutto qui: dal 2014 in poi la situazione di relativa pace e stabilità realizzatasi nel mondo e certamente in Europa, è stata rotta da una iniziativa netta e precisa di Putin che ha ritenuto di poter cambiare i rapporti di forza con un blitz della durata di pochi giorni.