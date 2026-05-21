Solovyov, altro attacco osceno a Meloni: "Se prova a c0mprare l'amore..."

Solovyov contro Meloni. Ancora. Un mese dopo i primi insulti alla premier, il giornalista russo torna all'attacco. Questa volta il tema sono le spese militari Nato al 5% sulle quali Solovyov accusa la Presidente del Consiglio di aver deluso il presidente americano Donald Trump: "È stato irrimediabilmente deluso da Meloni", ha detto in una nuova diretta streaming sul suo canale Solovyov Live, intitolata "Politica russofoba in Italia". "Trump comunque non ama più Meloni, lei lo ha deluso. Se prova a comprare questo amore, finisce sotto la 'definizione' che le ha causato tanta isteria", ha aggiunto il giornalista russo riferendosi probabilmente alle polemiche di fine aprile, quando aveva apostrofato la premier italiana con parole volgari.

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"Per quello che ho capito", gli italiani "seguono ogni mio streaming", ha proseguito Solovyov. "Le aziende italiane qui si comportano dignitosamente e qui svolgono la funzione per così dire di ambasciatori di pace" ha concluso sottolineando che "sono persone che si battono contro questo caos politico". Solovyov si era scagliato per la prima volta contro Giorgia Meloni esattamente un mese fa, utilizzando espressioni volgari e fuori luogo che avevano suscitato l'indignazione anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In italiano, il giornalista aveva parlato di Meloni come di una "vergogna della razza umana, bestia naturale, idiota patentata", e ancora "una cattiva donnuccia, carogna fascista".

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