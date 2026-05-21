Kiev, brutale agguato: "Centinaia di morti", sgretolati i servizi russi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev ha colpito un quartier generale del Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa ed è stato distrutto un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 nel Kherson. "È stato colpito un quartier generale dell'Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa ed è stato distrutto un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 nei nostri territori temporaneamente occupati", ha dichiarato Zelensky su X. "Grazie a questa sola operazione, le perdite russe ammontano a circa cento occupanti tra morti e feriti. I russi devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Le sanzioni ucraine a medio e lungo raggio continueranno a funzionare", ha concluso Zelenksy.

L'Ucraina sta intensificando le misure di sicurezza nelle regioni al confine con la Bielorussia. Lo ha dichiarato la stessa Kiev, dopo settimane di timori su un possibile nuovo attacco da parte del principale alleato regionale della Russia. Kiev ha lanciato l'allarme sul fatto che la Russia potrebbe usare la Bielorussia per sferrare una nuova offensiva da nord, anche verso la capitale. Il Servizio di Sicurezza ucraino (Sbu) ha affermato che le sue unità e l'esercito stanno "attuando una serie completa di misure di sicurezza rafforzate nelle regioni settentrionali del nostro Paese". Le misure - che includono controlli e verifiche intensificati su individui e proprietà - "serviranno da deterrente efficace contro qualsiasi azione o operazione aggressiva da parte del nemico e del suo alleato", ha affermato l'Sbu in una dichiarazione. Lunedì il Cremlino aveva respinto le accuse dell'Ucraina di voler trascinare ulteriormente la Bielorussia nella guerra, definendole "un tentativo di ulteriore incitamento".