Libero logo
Regionali
Coppa Davis
Hub Energia

Jair Bolsonaro è stato arrestato: "Pericolo di fuga", caos in Brasile

sabato 22 novembre 2025
Jair Bolsonaro è stato arrestato: "Pericolo di fuga", caos in Brasile

1' di lettura

Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile, è stato arrestato all’alba di sabato 22 novembre 2025 dalla Polizia federale. Prelevato dalla sua casa di Brasilia, dove si trovava agli arresti domiciliari dal 4 agosto, è stato portato al quartier generale della PF dopo che la cavigliera elettronica era stata manomessa nelle prime ore del mattino.L’ordine è arrivato dal giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes – il suo storico accusatore – che ha disposto la carcerazione preventiva "senza uso di manette e senza esposizione al pubblico", motivandola con il concreto "rischio di fuga".

Il condominio di Bolsonaro dista infatti solo 13 km dal settore delle ambasciate, e l’ambasciata USA è raggiungibile "in circa 15 minuti di auto". Il giorno prima i legali avevano chiesto di mantenere gli arresti domiciliari per l’età (70 anni) e i problemi di salute, sostenendo che il carcere avrebbe rappresentato "un rischio per la sua vita". Richiesta respinta.Bolsonaro era stato condannato a fine settembre a 27 anni e 6 mesi per tentato golpe, associazione per delinquere, tentativo di abolizione violenta dello Stato di diritto e danni al patrimonio storico, in relazione all’assalto dell’8 gennaio 2023 a Brasília e a un piano – secondo de Moraes – che prevedeva anche l’omicidio di Lula, del vicepresidente e dello stesso giudice.

tag
jair bolsonaro

La sentenza Brasile, Bolsonaro condannato per golpe: 27 anni di carcere

Condannata a 10 anni Carla Zambelli, arrestata a Roma la deputata brasiliana: la grave accusa

In manette? Bolsonaro rischia l'arresto: come sfida la giustizia brasiliana con un gesto

ti potrebbero interessare

G20, la dichiarazione congiunta sull'Ucraina: "Lavoriamo per una pace giusta"

G20, la dichiarazione congiunta sull'Ucraina: "Lavoriamo per una pace giusta"

Redazione
L’idea chiave della protezione simil-Nato

L’idea chiave della protezione simil-Nato

Daniele Capezzone
La resa dell’Ucraina e dell’Europa imbelle

La resa dell’Ucraina e dell’Europa imbelle

Marco Patricelli
Il partito di Corbyn rosso-islamico non è ancora nato e già si sta spaccando

Il partito di Corbyn rosso-islamico non è ancora nato e già si sta spaccando

Giovanni Longoni