Brasile, Bolsonaro condannato per golpe: rischia 40 anni di carcere

La Prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha raggiunto la maggioranza per condannare l'ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato e altri reati connessi, rendendo quasi certa una lunga pena detentiva. Il giudice Carmen Lucia è stato il terzo dei cinque giudici a ritenere il 70enne leader di estrema destra colpevole di aver complottato per riconquistare il potere dopo la sua sconfitta alle elezioni del 2022 contro Luiz Inacio Lula da Silva. Insieme a lui, sono stati condannati tre generali, un ammiraglio, un tenente colonnello e due civili. Insieme alla giudice Cármen Lúcia hanno votato a favore della condanna il relatore del caso, Alexandre de Moraes, e l'ex ministro della Giustizia, Flávio Dino.

"Ho accertato che Jair Messias Bolsonaro ha commesso i reati che gli sono stati attribuiti in qualità di leader dell'organizzazione criminale", ha affermato Lucia poco meno di due ore dall'inizio del suo voto. Ieri il giudice Luiz Fux aveva chiesto l'assoluzione dell'ex capo di Stato e l'annullamento del processo perché - aveva affermato - la Corte suprema non è il foro competente. La togata ha indicato che dal 2021 il Brasile ha affrontato una serie di pratiche "spurie" volte a infrangere il regime democratico, azioni che "hanno seminato il seme maligno dell'antidemocrazia", culminando nell'insurrezione bolsonarista dell'8 gennaio 2023. L'attacco ai palazzi della democrazia di Brasilia, "non è stato un evento banale dopo un pranzo domenicale (...) La democrazia brasiliana non ha vacillato. E ora è il momento del giudizio", ha dichiarato la giudice.

Gli imputati erano accusati di associazione a delinquere armata, tentata abolizione violenta dello Stato di diritto democratico, colpo di Stato, danneggiamento aggravato contro il patrimonio pubblico e deterioramento di beni culturali protetti. Gli altri imputati oltre a Bolsonaro - considerati il nocciolo duro del complotto golpista - sono Alexandre Ramagem, ex direttore dell'Agenzia brasiliana di intelligence), Almir Garnier, ex comandante della Marina, Anderson Torres, ex ministro della Giustizia ed ex segretario della Pubblica sicurezza del Distretto Federale, Augusto Heleno, ex ministro del Gabinetto di Sicurezza Istituzionale, Mauro Cid, ex aiutante di campo di Bolsonaro e collaboratore di giustizia, l'ex ministro della Difesa Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto, ex ministro della Casa civile.

Bolsonaro, 70 anni, ha seguito il processo dagli arresti domiciliari, mentre nelle prossime ore il collegio si dovrebbe riunire per determinare la sentenza. Secondo i calcoli, il leader di destra rischia una condanna a oltre quaranta anni di carcere, e il trasferimento in carcere potrebbe essere immediato. In ogni caso, il Brasile pare destinato a una nuova fase di estrema turbolenza politica e giudiziaria.