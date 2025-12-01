Libero logo
Dossieraggio
Giorgia Meloni? La premier giapponese umilia Macron: l'abbraccio fa il giro del mondo

di
lunedì 1 dicembre 2025
2' di lettura

"Il Giappone accoglie Giorgia Meloni con entusiasmo, lasciando fuori Emmanuel Macron". Questo il resoconto apparso a corredo di un filmato che sta facendo il giro del web. Nel video si vede il premier Meloni che, durante la sua visita a Tokyo, viene accolta con notevole calore dal nuovo primo ministro giapponese Sanae Takaichi: tappeto rosso, sorrisi e colloqui intensi. Il galletto Macron, poco distante, non viene nemmeno considerato. "La premier giapponese che passa davanti all’imbarazzatissimo Macron senza degnarlo di uno sguardo per andare ad abbracciare Giorgia Meloni per prima è orgasmo puro", commenta su X l’attore e conduttore radiofonico Fabio Brescia.

Meloni e Takaichi si erano sentite telefonicamente settimane fa, quando il premier italiano si è congratulato con l'omologa giapponese per la sua recente nomina e per il fatto che il governo di Tokyo sia guidato per la prima volta da una donna.

Emmanuel Macron, un terremoto: fa affari di nascosto con Putin

Domani, a Parigi, arriverà il presidente Volodymyr Zelensky per la sua decima visita in Francia dall’inizio...

Non solo, perché il colloquio ha consentito ai due leader di riaffermare la comune volontà di dare ulteriore impulso alla collaborazione bilaterale, a partire dai settori economico-commerciale, culturale, tecnologico e nel campo della difesa. Insomma, tutti buoni intenti che hanno portato a risultati. A differenza di quanto invece fatto da Emmanuel Macron. 

