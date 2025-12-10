Libero logo
Morta Sophie Kinsella, aveva un cancro al cervello

di
mercoledì 10 dicembre 2025
Morta Sophie Kinsella, aveva un cancro al cervello

È morta la scrittrice britannica Sophie Kinsella. Aveva 55 anni. La famiglia ne ha dato notizia con un post su Instagram scrivendo: "Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed era eternamente grata per l’amore ricevuto. Ci mancherà tantissimo, ci si spezzano i cuori".

L'autrice aveva iniziato la sua carriera nel giornalismo, poi era diventata famosa in tutto mondo con il romanzo "I Love Shopping", uscito nel 2000. Solo il primo di una fortunata serie, di cui sono state vendute oltre quaranta milioni di copie in tutto il mondo. Protagonista dei romanzi Becky Bloomwood, una ragazza un po' maldestra e distratta che non riesce a tenere sotto controllo le proprie spese quando si tratta di fare shopping. Una sorta di passione folle per gli acquisti. Dal romanzo è stato tratto anche un film nel 2009 diretto da P. J. Hogan con protagonista Isla Fisher.

Nel 2024, Kinsella aveva annunciato ai suoi fan di essere malata: "Nel 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. Non ho condiviso prima questa notizia perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare la notizia e adattarsi alla nostra 'nuova normalità'", aveva detto. 

tag
sophie kinsella

