Iran, la giornata. “Araghchi consegna al Pakistan la risposta per gli Usa”. L'Iran giustizia "spia del Mossad"

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha smentito categoricamente l’ipotesi di un incontro con gli Stati Uniti in Pakistan. Commentando le indiscrezioni riportate da Axios, secondo cui fonti pakistane indicavano lunedì come data possibile per colloqui diretti tra Teheran e Washington, Baghaei ha affermato che «non è in programma alcun meeting con gli americani».Nel frattempo, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi si recherà comunque in Pakistan per incontrare alti funzionari locali e ha espresso la speranza di avviare nuovi dialoghi costruttivi.Da parte americana, Donald Trump ha mandato in missione Steve Witkoff e Jared Kushner. Sul fronte interno iraniano, invece, il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf non parteciperà più ai negoziati, dopo aver lasciato l’incarico a causa di divergenze interne. Qui di seguito la cronaca della giornata

Media: “Araghchi consegna al Pakistan la risposta per gli Usa”

Com'era stato preannunciato, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha consegnato al Pakistan la risposta di Teheran alle proposte degli Stati Uniti per i negoziati in corso. A quanto riporta Irib news, Araghchi ha trasmesso le osservazioni al capo di Stato maggiore Asem Munir, mediatore tra Teheran e Washington. Il testo è "esaustivo" e contiene "tutte le considerazioni di Teheran", spiega l'emittente di Stato.

Teheran giustizia un iraniano accusandolo di essere pagato dal Mossad

L'Iran ha giustiziato un cittadino iraniano, Erfan Kiani, sostenendo che fosse un "mercenario del Mossad" e che avesse partecipato ad atti di vandalismo e violenza durante le proteste contro il regime. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, citata dal media israeliano Ynet, Kiani era "uno dei principali istigatori del nemico nelle rivolte di gennaio nella città di Isfahan", aveva appiccato incendi a proprietà pubbliche e private e seminato paura e terrore brandendo un machete

Il Parlamento iraniano nega che Ghalibaf si sia dimesso da capo negoziatore con gli Usa

L'ufficio stampa del parlamento iraniano smentisce le notizie secondo cui il presidente dell'organo legislativo di Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, si sarebbe dimesso da capo del team negoziale, e afferma che non è ancora previsto alcun nuovo round di colloqui con gli Usa.

Giappone valuta l’invio di dragamine a Hormuz dopo richieste di Trump

Il governo giapponese considera l'invio di dragamine delle Forze marittime di autodifesa nello Stretto di Hormuz, a fronte della richiesta del presidente statunitense Donald Trump di contribuire alla sicurezza della navigazione nello snodo considerato cruciale per gli approvvigionamenti di petrolio a livello globale.

Usa mantengono blocco navale: 29 imbarcazioni fermate

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato che il blocco navale ordinato dal presidente Donald Trump resta pienamente operativo, nonostante la proroga del cessate il fuoco e l'imminente ripresa dei negoziati in Pakistan. L'esercito Usa ha diffuso le immagini del cacciatorpediniere USS Rafael Peralta impegnato nell'intercettazione di un mercantile battente bandiera iraniana. Dall'inizio delle operazioni, lo scorso 13 aprile, sono almeno 29 le imbarcazioni dirette o provenienti dai porti iraniani costrette a interrompere la navigazione. Il bilancio dei sequestri confermati include una nave cargo, catturata con l'uso della forza, e una petroliera sospettata di trasportare greggio. Secondo il Dipartimento del Tesoro americano, il blocco è in grado di paralizzare il 90% del commercio marittimo di Teheran, una misura che le autorità iraniane hanno equiparato a un vero e proprio "attentato" alla sicurezza nazionale.

Teheran: nessun incontro diretto con gli Usa

'Non è previsto alcun incontro tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. A sostenerlo in un post su 'X' è il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmeil Baghaei:. "Siamo arrivati a Islamabad, in Pakistan. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi incontrerà alti funzionari pakistani, in coordinamento con i loro sforzi di mediazione per porre fine alla guerra di aggressione imposta dagli Stati Uniti e ristabilire la pace nella nostra regione.

Non è previsto alcun incontro tra l'Iran e gli Stati Uniti. Le osservazioni dell'Iran saranno trasmesse al Pakistan", sottolinea Baghaei.