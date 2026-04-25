Lotteria, vince due volte con gli stessi numeri: su cosa ha puntato

Vince due volte alla lotteria giocando gli stessi numeri: un caso raro quello di Richard Davies, parrucchiere gallese di 49 anni. Come raccontato dal Guardian, l'uomo ha vinto un doppio milione di sterline a distanza di sette anni grazie a una combinazione di numeri legata agli affetti più cari. Tutto è iniziato nel giugno del 2018. "Gioco da quando ho 18 anni - ha raccontato il diretto interessato - ho sempre avuto la sensazione che un giorno avrei vinto una grossa somma di denaro".

E per trovare la combinazione vincente, l'uomo ha puntato tutto sulle date di nascita e sul peso dei figli. Dopo aver vinto il primo milione di sterline, Davies ha cercato di rimanere con i piedi per terra: "Quel giorno stavo tingendo i capelli a una cliente e il fatto che mi trovassi al lavoro mi ha aiutato". Dunque, per un lungo periodo di tempo la somma è rimasta ferma in banca, poi la famiglia ha deciso di investire tutto nel futuro e nella beneficenza, acquistando la casa in affitto, finanziando un minibus per la squadra di rugby locale e concedendosi una luna di miele alle Maldive.