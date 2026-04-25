Lotteria, vince due volte con gli stessi numeri: su cosa ha puntato

Vince due volte alla lotteria giocando gli stessi numeri: un caso raro quello di Richard Davies, parrucchiere gallese di 49 anni. Come raccontato dal Guardian, l'uomo ha vinto un doppio milione di sterline a distanza di sette anni grazie a una combinazione di numeri legata agli affetti più cari. Tutto è iniziato nel giugno del 2018. "Gioco da quando ho 18 anni - ha raccontato il diretto interessato - ho sempre avuto la sensazione che un giorno avrei vinto una grossa somma di denaro".
E per trovare la combinazione vincente, l'uomo ha puntato tutto sulle date di nascita e sul peso dei figli. Dopo aver vinto il primo milione di sterline, Davies ha cercato di rimanere con i piedi per terra: "Quel giorno stavo tingendo i capelli a una cliente e il fatto che mi trovassi al lavoro mi ha aiutato". Dunque, per un lungo periodo di tempo la somma è rimasta ferma in banca, poi la famiglia ha deciso di investire tutto nel futuro e nella beneficenza, acquistando la casa in affitto, finanziando un minibus per la squadra di rugby locale e concedendosi una luna di miele alle Maldive.
Allo stesso tempo, Richard non ha smesso di lavorare né di tentare nuovamente la fortuna con gli stessi identici numeri. Nel 2023 la decisione di chiudere il negozio di parrucchiere per dedicarsi ai viaggi. A tal proposito l'uomo ha confessato: "Lasciare la mia attività non aveva fatto per niente bene alla mia salute mentale, ero legatissimo al negozio e ai miei clienti". A quel punto ha cominciato a lavorare come corriere. E durante un turno di lavoro nel novembre del 2025, è arrivata la seconda vincita. Mentre caricava il camion, una notifica dell'app lo ha avvertito di una nuova vincita da un milione di sterline. E, ennesima coincidenza, a confermargli il premio al telefono è stato lo stesso operatore della prima volta. "Anche se avevo sempre saputo che avrei vinto una seconda volta era davvero difficile credere che fosse successo davvero", ha spiegato Davies. Che infine ha rivelato: "Gioco ancora? Certo, non si sa mai cosa può accadere".