Usa, "controlli sugli ultimi 5 anni": clamorosa stretta sui turisti

Novità per i turisti che andranno negli Stati Uniti: dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni. Le nuove regole si applicheranno anche a chi appartiene al programma di esenzione dei visti, come i cittadini dell’Unione europea, italiani compresi. Lo si legge nella nuova proposta dell’amministrazione Trump pubblicata oggi, mercoledì 10 dicembre, dal Dipartimento della Sicurezza interna. In sostanza, coloro che chiederanno di entrare negli Usa— nell’ambito del programma di esenzione dal visto — dovranno aggiungere i social media come "elemento obbligatorio dei dati". Una voce finora opzionale.
Le nuove regole riguarderebbero i 42 Paesi i cui cittadini possono soggiornare negli Stati Uniti fino a 90 giorni senza un visto, previa procedura di controllo pre viaggio tramite l’Electronic System for Travel Authorization, l'ESTA. Adesso si attendono 60 giorni per ricevere eventualmente proposte di modifica al provvedimento.
Usa, due italiani nel centro per migranti Alligator Alcatraz: ecco chi sonoA quanto si apprende, risulterebbero attualmente detenuti in attesa di espulsione presso la struttura carceraria Alligat...
Come funziona invece oggi? I richiedenti provenienti da Paesi con esenzione dal visto sono tenuti a registrarsi al programma ESTA, pagando 40 dollari e fornendo un indirizzo e-mail, l’indirizzo di casa, il numero di telefono e le informazioni di un contatto di emergenza. Viene anche chiesto di inserire i propri account social, ma solo su base volontaria. E l’autorizzazione al viaggio vale poi per due anni. Oggi, invece, non solo potrebbe diventare obbligatorio l'inserimento dei propri profili social nella domanda, ma potrebbe anche essere previsto l’obbligo di un selfie in aggiunta alle foto del passaporto.