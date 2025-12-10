Usa, "controlli sugli ultimi 5 anni": clamorosa stretta sui turisti

Come funziona invece oggi? I richiedenti provenienti da Paesi con esenzione dal visto sono tenuti a registrarsi al programma ESTA, pagando 40 dollari e fornendo un indirizzo e-mail, l’indirizzo di casa, il numero di telefono e le informazioni di un contatto di emergenza. Viene anche chiesto di inserire i propri account social, ma solo su base volontaria. E l’autorizzazione al viaggio vale poi per due anni. Oggi, invece, non solo potrebbe diventare obbligatorio l'inserimento dei propri profili social nella domanda, ma potrebbe anche essere previsto l’obbligo di un selfie in aggiunta alle foto del passaporto.