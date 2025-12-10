Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Usa, "controlli sugli ultimi 5 anni": clamorosa stretta sui turisti

di
Libero logo
mercoledì 10 dicembre 2025
Usa, "controlli sugli ultimi 5 anni": clamorosa stretta sui turisti

1' di lettura

Novità per i turisti che andranno negli Stati Uniti: dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni. Le nuove regole si applicheranno anche a chi appartiene al programma di esenzione dei visti, come i cittadini dell’Unione europea, italiani compresi. Lo si legge nella nuova proposta dell’amministrazione Trump pubblicata oggi, mercoledì 10 dicembre, dal Dipartimento della Sicurezza interna. In sostanza, coloro che chiederanno di entrare negli Usa— nell’ambito del programma di esenzione dal visto — dovranno aggiungere i social media come "elemento obbligatorio dei dati". Una voce finora opzionale.

Le nuove regole riguarderebbero i 42 Paesi i cui cittadini possono soggiornare negli Stati Uniti fino a 90 giorni senza un visto, previa procedura di controllo pre viaggio tramite l’Electronic System for Travel Authorization, l'ESTA. Adesso si attendono 60 giorni per ricevere eventualmente proposte di modifica al provvedimento.

Usa, due italiani nel centro per migranti Alligator Alcatraz: ecco chi sono

A quanto si apprende, risulterebbero attualmente detenuti in attesa di espulsione presso la struttura carceraria Alligat...

Come funziona invece oggi? I richiedenti provenienti da Paesi con esenzione dal visto sono tenuti a registrarsi al programma ESTA, pagando 40 dollari e fornendo un indirizzo e-mail, l’indirizzo di casa, il numero di telefono e le informazioni di un contatto di emergenza. Viene anche chiesto di inserire i propri account social, ma solo su base volontaria. E l’autorizzazione al viaggio vale poi per due anni. Oggi, invece, non solo potrebbe diventare obbligatorio l'inserimento dei propri profili social nella domanda, ma potrebbe anche essere previsto l’obbligo di un selfie in aggiunta alle foto del passaporto. 

Usa stufi dell'Europa snob: "Non ci vogliono? Non andiamo"

C’è un detto piuttosto popolare negli Stati Uniti che recita: «Lancia un sasso a Manhattan e colpirai...
tag
usa
donald trump
turismo
esta

Giuseppe Conte, "farisei e anime belle": la sinistra deflagra

L'intervento a L'Aria che tira L'Aria che tira, Bonelli contro Conte: "Non condivido"

Momento di imbarazzo Donald Trump, chi occupa il suo bagno: clamoroso sul jet

ti potrebbero interessare

Germania sotto attacco, "la pista delle navi cargo russe": cosa sta emergendo

Germania sotto attacco, "la pista delle navi cargo russe": cosa sta emergendo

Ucraina, Macron, Starmer e Merz al telefono con Trump per 40 minuti: "Momento critico"

Ucraina, Macron, Starmer e Merz al telefono con Trump per 40 minuti: "Momento critico"

Redazione
Donald Trump, chi occupa il suo bagno: clamoroso sul jet

Donald Trump, chi occupa il suo bagno: clamoroso sul jet

Morta Sophie Kinsella, aveva un cancro al cervello

Morta Sophie Kinsella, aveva un cancro al cervello

Redazione