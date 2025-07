Usa, due italiani nel centro per migranti Alligator Alcatraz: ecco chi sono

A quanto si apprende, risulterebbero attualmente detenuti in attesa di espulsione presso la struttura carceraria Alligator Alcatraz, nella Contea di Miami-Dade, gli italiani Gaetano Cateno Mirabella Costa (nato a Taormina il 12.07.1980), e Fernando Eduardo Artese (nato a Buenos Aires il 19.09.1961, titolare anche di cittadinanza argentina). Mirabella Costa è stato tratto in arresto il 3 gennaio 2025 per detenzione di sostanze stupefacenti senza regolare prescrizione medica, aggressione e aggressione nei confronti di una persona con più di 65 anni ed è stato recluso presso il carcere della Contea di Marion (Florida). Il suo procedimento giudiziario si è concluso il 7 maggio con condanna a sei mesi di detenzione. A seguito della scarcerazione è stata disposta la deportazione in Italia per violazione delle norme migratorie.Mirabella Costa sarebbe stato trasferito ad Alligator Alcatraz lo scorso 9 luglio.

Fernando Eduardo Artese, cittadino italiano e argentino, residente a Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) con moglie e due figli (iscritto Aire presso il vice consolato di Arona), è stato arrestato a giugno 2025 per overstay. Sarebbe stato fermato dalla polizia stradale per un controllo sulla sua autovettura - veicolo di tipo commerciale -, segnalata per una contravvenzione non pagata. Da tale controllo sarebbe poi emerso che il connazionale svolgeva attività lavorativa in costanza di un permesso per turismo (cosiddetto Esta). La famiglia di Artese è in contatto anche con il consolato generale argentino a Miami. Inizialmente detenuto presso il Border Patrol a Riviera Beach, è stato poi trasferito ad Alligator Alcatraz dal 3 luglio 2025.