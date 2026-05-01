Germania al collasso, l'allarme di Clemens Fuest: "Un decennio perduto"

"Rischiamo un decennio perduto, e se non reagiamo forse anche di più": a lanciare l'allarme sulla situazione economico-finanziaria in Germania è Clemens Fuest, uno dei più influenti economisti tedeschi nonché dirigente dell’istituto Ifo, che ogni mese dà le previsioni della crescita. "Se la Germania non sta attenta, rischia di fare la fine dell’Italia negli anni Novanta", ha aggiunto l'esperto, il cui istituto di recente ha sottolineato come il "bazooka" del cancelliere Friedrich Merz non stia funzionando. A tal proposito Fuest al Corriere della Sera ha spiegato: "Dei 500 miliardi a debito previsti per le infrastrutture, nel 2025 ne sono stati spesi soltanto 24: però gli investimenti aggiuntivi sono stati un miliardo. Vuol dire che i restanti 23 miliardi sono stati usati per altro".

E cioè per coprire i buchi di bilancio. "Di fatto, si è usato il fondo per alleggerire il bilancio ordinario", ha proseguito l'economista, che parla di errore "politico. L’amministrazione ha solo eseguito decisioni prese dalla politica". Secondo lui, inoltre, ci saranno - e in parte ci sono già - conseguenze concrete legate agli investimenti pubblici nella difesa, sempre a debito: "Alcune imprese chiudono, mentre l’industria della difesa in parte riutilizza questa manodopera. Il problema però è che la difesa tedesca è troppo piccola per assorbire il declino degli altri settori. Non avrà mai il peso dell’automotive".