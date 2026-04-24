Flotilla, a bordo volano stracci: Greta Thunberg resta a terra

Doveva rompere l’assedio, breake the siege, ma l’ex piccola Greta Thunberg deve aver rotto altro, invero già l’anno scorso, quando durante la crociera estiva per Gaza i compagniflotilleros l’avevano invitata a cambiare barca, oppure si era rotta lei perché a bordo dell’ammiraglia “Family” c’erano troppi vip pro-Pal in un pollaio e la notorietà, a differenza del pollaio, non si condivide. Quindi era saltata sull’“Alma”, a fine viaggio abbordata da soldati israeliani che beffardamente le hanno offerto dell’acqua in una bottiglietta di plastica e col tappo che si staccava, non quello pensato dall’Europa per salvare il pianeta. Quest’anno Greta, per evitare casini che stando al New York Times a bordo già ci sono stati – ma sarebbero casini diversi, in stile “Love Boat” – ha scelto di non imbarcarsi, svolge la sua attività anti-occidente dalle banchine dei porti e guarda le navi con le bandierine palestinesi prendere il largo.

I motivi veri sono due: il primo è che da mesi i comunicatori della Global Sumud Flotilla – in mare e a terra sono decine – hanno scelto un nuovo volto per la loro campagna mediatica, ovvero lo stesso Thiago Ávila accusato di essere stato uno degli animatori delle calde notti sopra e sottocoperta. La diserzione di Greta poi, o l’esclusione, si spiega con le faide interne tra le varie anime degli attivisti, esplose già l’estate scorsa. Ovviamente la portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, dà un’altra versione: «Con una lettera alcuni attivisti hanno spiegato tutte le loro perplessità, sono convinti che con il conflitto del Golfo in corso non sia il momento più adeguato per partire e che sarebbe meglio concentrare i propri sforzi su altri tipi di azioni. Sono perplessità», ripete Delia, «non contrasti». Ci ha convinti. E che non vi sia alcun contrasto lo si capisce chiaramente anche dal seguito: «La Flotilla in tutti questi mesi ha raccolto impegno e donazioni per uno scopo preciso, tentare nuovamente di rompere l’assedio. Cambiare tattica avrebbe significato tradire quel mandato».