Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Fa la gara dell'anguria: muore, una fine tragica

mercoledì 31 dicembre 2025
Fa la gara dell'anguria: muore, una fine tragica

2' di lettura

Una vacanza familiare si è trasformata in dramma l'11 dicembre al São Pedro Thermas Resort, nello Stato di San Paolo. Carlos Cerasomma, 37 anni, padre di quattro figli tra i 4 mesi e i 14 anni, è deceduto dopo essersi soffocato con un pezzo di anguria durante una competizione ricreativa organizzata dalla struttura.L'attività, chiamata "Boca de Melancia" (Bocca d'Anguria), consisteva nel mangiare rapidamente fette di anguria poste su un tavolo basso, senza usare le mani. Cerasomma, residente ad Araras e titolare di un'attività di riparazioni informatiche, partecipava per divertimento insieme ad altri ospiti. Il premio? Una porzione di patatine fritte.

Secondo la moglie Kimberly Santos, presente sulla scena, il marito è collassato improvvisamente. La donna accusa lo staff di grave negligenza: nessuno avrebbe prestato soccorso immediato, i bagnini non sapevano reagire e non era presente un presidio medico d'emergenza. Altri ospiti hanno tentato manovre di rianimazione, ma i soccorsi professionali sono arrivati in ritardo. Trasportato in ospedale, Cerasomma è stato dichiarato morto per asfissia.Kimberly critica anche l'altezza del tavolo, troppo bassa per l'uomo alto circa 1,80 m, che lo avrebbe costretto a una posizione rischiosa.

La vedova, unica testimone diretta insieme ai figli piccoli, annuncia azioni legali contro il resort, ritenendolo responsabile per mancanza di preparazione e attrezzature.La direzione del São Pedro Thermas Resort respinge le accuse, affermando che il personale qualificato ha fornito primo soccorso immediato, utilizzato attrezzature e contattato i servizi di emergenza. Inizialmente aveva parlato di "mal súbito", ma il certificato di morte conferma l'asfissia da ostruzione delle vie aeree.Il caso, registrato come morte sospetta, è al vaglio delle autorità.

tag
anguria

Il sapore dell'estate Cocomero, come sono le nuove angurie: prezzi, gusto e semi

Boom Scontrini, "quanto costa l'anguria a Porto Cervo": rivolta popolare, "una truffa"

Sarà... Anguria, "ecco perché fa ingrassare": il video che scatena la bufera

ti potrebbero interessare

Un anno di Trump dalla A alla Z

Un anno di Trump dalla A alla Z

Costanza Cavalli
Eccidio di Kindu, il massacro citato da Mattarella nel discorso di Capodanno: di cosa si tratta

Eccidio di Kindu, il massacro citato da Mattarella nel discorso di Capodanno: di cosa si tratta

Redazione
"Al mio segnale scatenate l'inferno!": Trump, il video fa il giro del mondo

"Al mio segnale scatenate l'inferno!": Trump, il video fa il giro del mondo

Mosca insiste sull'attacco alla dacia di Putin e mostra il drone. Kiev smentisce

Mosca insiste sull'attacco alla dacia di Putin e mostra il drone. Kiev smentisce