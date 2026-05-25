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Jannik Sinner, il succo di cetrioli? "Black-out neuronale, come funziona"

lunedì 25 maggio 2026
Jannik Sinner, il succo di cetrioli? "Black-out neuronale, come funziona"

1' di lettura

Il succo di cetrioli usato da Jannik Sinner contro Daniil Medvedev è diventato ormai celebre. Ma di cosa si tratta? A spiegarlo è Paolo Calabresi, direttore marketing di Enervit, ai microfoni di Un Giorno da Pecora: "È il liquido nel quale sono negati i cetrioli sott’aceto, composto da acqua, aceto, sale e magnesio. Dato che ha un sapore molto forte, acido e salato, crea un black-out neutrale".

Tradotto: "Quando lo beviamo il cervello percepisce questo sapore molto forte e blocca l’altro meccanismo neuronale, quello dei crampi, perché il cervello non gestisce due meccanismi così simili. Per cui basta tenere in bocca qualche secondo questo liquido e la sensazione dell’arrivo dei crampi si interrompe". 

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Per questo il tennista numero uno al mondo lo ha utilizzato varie volte. "Nel caso di Roma - ricostruisce Calabresi - lui aveva un affaticamento muscolare e ha preso questo prodotto preventivamente, lo ha tenuto qualche secondo in bocca e poi lo ha sputato fuori, non era stato male". Da qui l'ammissione sul prodotto: "Lo abbiamo messo a punto noi per lui, ad hoc, al momento non è in commercio ma presto sarà a disposizione di tutti. Per ora lo abbiamo chiamato Crmp Pro". Insomma, fra poco anche noi potremmo beneficiare della bevanda.

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