Jannik Sinner, il succo di cetrioli? "Black-out neuronale, come funziona"

Il succo di cetrioli usato da Jannik Sinner contro Daniil Medvedev è diventato ormai celebre. Ma di cosa si tratta? A spiegarlo è Paolo Calabresi, direttore marketing di Enervit, ai microfoni di Un Giorno da Pecora: "È il liquido nel quale sono negati i cetrioli sott’aceto, composto da acqua, aceto, sale e magnesio. Dato che ha un sapore molto forte, acido e salato, crea un black-out neutrale".

Tradotto: "Quando lo beviamo il cervello percepisce questo sapore molto forte e blocca l’altro meccanismo neuronale, quello dei crampi, perché il cervello non gestisce due meccanismi così simili. Per cui basta tenere in bocca qualche secondo questo liquido e la sensazione dell’arrivo dei crampi si interrompe".