Crans-Montana, le foto drammatiche: la ragazza col casco sulle spalle innesca l'inferno con le bottiglie scintillanti a Capodanno

sabato 3 gennaio 2026
Nuove immagini, scattate dal 19enne Ferdinand Du Beaudiez e pubblicate dal Daily Mail, documentano con chiarezza il momento in cui è divampato il rogo nel locale svizzero durante i festeggiamenti di Capodanno, causando decine di morti e feriti tra i giovani presenti.Il dettaglio centrale sulla ragazza col casco: è lei la figura più vicina al basso soffitto del seminterrato. A cavalcioni sulle spalle di un'altra persona (probabilmente una cameriera o un collega), indossa un casco (pratica comune nel locale per portare bottiglie in modo spettacolare) e tiene alzate entrambe le mani, ciascuna con una bottiglia di champagne munita di fontana pirotecnica accesa.

Le scintille, tenute troppo in alto, raggiungono i pannelli fonoassorbenti in schiuma, infiammabili e non ignifughi, innescando una piccola macchia di fuoco che appare inizialmente gestibile.Nelle sequenze fotografiche, i ragazzi continuano a ballare, fare selfie e festeggiare, ignorando il pericolo: qualcuno indossa maschere, altri alzano trofei di vodka. Il fuoco, alimentato forse dalle condutture dell'aria condizionata e dal materiale isolante, si propaga in pochi minuti, trasformando il locale in un inferno.

Ferdinand Du Beaudiez, autore degli scatti, è protagonista di un gesto eroico: fuggito inizialmente, rientra due volte nel bar in fiamme per salvare il fratello e la fidanzata, riuscendo a portarli in salvo. Avrebbe voluto aiutare tutti, ma molti giovani rimangono intrappolati. Queste sue foto diventano le ultime testimonianze di gioia – champagne, stelline e felicità – prima della tragedia che ha bruciato vite innocenti.

