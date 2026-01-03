Venezuela, Gad Lerner la spara grossa: fango su Meloni

E dopo l'attacco degli Stati Uniti al Venezuela che ha portato alla cattura del dittatore Maduro, ecco che a sinistra si battono già il petto per la caduta del regime. Su X a puntare il dito anche contro il nostro governo (sic!) è Gad Lerner: "Trump in preda a delirio d'onnipotenza non vuole essere da meno di Putin. Se avessimo un governo responsabile, ne prenderebbe immediatamente le distanze".

Una posizione che si sposa bene con quella del Pd: "Chiediamo al Governo di pronunciare parole chiare e di lavorare con urgenza in tutte le sedi multilaterali e internazionali per il pieno ripristino e rispetto del diritto internazionale e per il primato della diplomazia", dichiara in una nota Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd. "Seguiamo con apprensione e sgomento le notizie che giungono dal Venezuela, con particolare angoscia per la comunita' italiana. Mai come oggi dobbiamo richiamare e riaffermare i nostri principi costituzionali, a partire dal ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Il Partito democratico in questi anni ha dato impulso a tutte le iniziative in Parlamento di condanna verso il regime di Maduro per la violazione dei diritti umani e, da ultimo, di richiesta di liberazione di Alberto Trentini e di tutti i detenuti politici di cittadinanza italiana. Ma la storia ci ha drammaticamente insegnato che non si esporta la democrazia con le bombe. Trump diceva che avrebbe messo fine ai conflitti e portato pace, invece sgancia bombe su Caracas e pensa di riproporre la Dottrina Monroe. L'aggressione di uno Stato sovrano e' una grave violazione del diritto internazionale, rappresenta l'ennesimo tassello dello smantellamento dell'ordine multilaterale e non puo' che portare caos a livello regionale e globale", sottolinea Provenzano. Ma a quanto pare la rimozione di un dittatore va "condannata". Il Pd e la sinistra sono in pieno cortocircuito.