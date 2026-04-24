Otto e Mezzo, la sparata di Gad Lerner contro il governo: "Il fascismo è tornato di attualità"

"Che problema ha questa destra-destra con la canzone Bella Ciao e il 25 aprile?". Lilli Gruber si rivolge a Gad Lerner, ospite di Otto e Mezzo nella puntata in onda venerdì 24 aprile su La7. Il giornalista prende di mira la destra italiana e non solo, perché "sono cresciuti cantando all'incontrario la prima strofa di Bella Ciao... Per loro l'invasore è il migrante. Quanti decreti sicurezza ha già fatto questo governo? Pensate davvero che la maggioranza degli italiani creda che il loro problema maggiore sia la sicurezza legata ai migranti? La verità è che coprono con imbarazzo il fatto che il fascismo è tornato di attualità".
E ancora: "Credo che la risposta che hanno avuto dal referendum è arrivata perché la gente ora ha paura" dei loro modelli. Il riferimento è a Donald Trump. "Oggi li nascondono, prima se ne vantavano", rincara la dose Lerner.
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Non è la prima volta che Lerner prende di mira Meloni e il suo governo. Giorni fa, a In Altre Parole, il giornalista ha sostenuto che l'obiettivo del premier fosse quello di affermarsi come leader forte e dominante. "Credo che lei avesse il problema di riconfermarsi come la donna forte, il capo del governo che ha in pugno la situazione. Invece si è rimpicciolita".