Libero logo
Garlasco
Scandalo escort
Jannik Sinner
Iran

Otto e Mezzo, la sparata di Gad Lerner contro il governo: "Il fascismo è tornato di attualità"

venerdì 24 aprile 2026
Otto e Mezzo, la sparata di Gad Lerner contro il governo: "Il fascismo è tornato di attualità"

1' di lettura

"Che problema ha questa destra-destra con la canzone Bella Ciao e il 25 aprile?". Lilli Gruber si rivolge a Gad Lerner, ospite di Otto e Mezzo nella puntata in onda venerdì 24 aprile su La7. Il giornalista prende di mira la destra italiana e non solo, perché "sono cresciuti cantando all'incontrario la prima strofa di Bella Ciao... Per loro l'invasore è il migrante. Quanti decreti sicurezza ha già fatto questo governo? Pensate davvero che la maggioranza degli italiani creda che il loro problema maggiore sia la sicurezza legata ai migranti? La verità è che coprono con imbarazzo il fatto che il fascismo è tornato di attualità".

E ancora: "Credo che la risposta che hanno avuto dal referendum è arrivata perché la gente ora ha paura" dei loro modelli. Il riferimento è a Donald Trump. "Oggi li nascondono, prima se ne vantavano", rincara la dose Lerner. 

Piazzapulita, Michele Serra e lo sfregio a Meloni: "Crocerossina, forse perché donna..."

Quando c'è da (s)parlare del centrodestra, Michele Serra abbandona il fioretto e le leziosità e sfoder...

Non è la prima volta che Lerner prende di mira Meloni e il suo governo. Giorni fa, a In Altre Parole, il giornalista ha sostenuto che l'obiettivo del premier fosse quello di affermarsi come leader forte e dominante. "Credo che lei avesse il problema di riconfermarsi come la donna forte, il capo del governo che ha in pugno la situazione. Invece si è rimpicciolita".

Mannoia, Lerner, Montanari, Bindi: tutte le follie rosse contro la riforma

La medaglia d’oro alla cialtroneria, direttamente nel sabato pre-referendario, va a lei, Fiorella Mannoia, la stes...
tag
otto e mezzo
gad lerner

Su La7 Otto e Mezzo, Italo Bocchino stronca Lilli Gruber: "Espulsione, punto e stop"

Nervi tesi Otto e mezzo, Massimo Cacciari si dispera e urla: la rissa dalla Gruber

Chi dimentica l'interesse nazionale Giorgia Meloni, a sinistra vietata la solidarietà al premier

ti potrebbero interessare

Dritto e Rovescio, la fucilata di Cruciani sul caso-escort: "Il vero male dell'Italia"

Dritto e Rovescio, la fucilata di Cruciani sul caso-escort: "Il vero male dell'Italia"

Gratteri fa sbiancare Floris: "Delmastro ha fatto due cose giuste". E FdI si scatena...

Gratteri fa sbiancare Floris: "Delmastro ha fatto due cose giuste". E FdI si scatena...

Rai, clamorosa smentita al "Fatto": "Quante balle su Walter Veltroni"

Rai, clamorosa smentita al "Fatto": "Quante balle su Walter Veltroni"

Redazione
Roberto Saviano, la sua ipocrisia ha compiuto 20 anni

Roberto Saviano, la sua ipocrisia ha compiuto 20 anni

Simone Di Meo