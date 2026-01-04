Venezuela, i 46 secondi del blitz: lei immobile a letto, lui verso la porta, così è finita l'era Maduro

L'operazione militare statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro nel complesso fortificato di Fuerte Tiuna a Caracas ha raggiunto il suo momento culminante nella camera da letto della coppia presidenziale, situata al piano terra della residenza.Secondo la dettagliata ricostruzione fornita dal presidente Donald Trump, l'irruzione delle unità speciali Delta Force nella stanza è durata esattamente 46 secondi: un tempo brevissimo che sottolinea l'efficienza e la precisione del blitz. Gli incursori, dopo aver fatto saltare la corrente elettrica e superato le barriere di sicurezza, hanno colto Maduro e la moglie Cilia Flores completamente impreparati mentre dormivano.

Maduro, destato di soprassalto, ha avuto appena il tempo di alzarsi dal letto e compiere pochi passi verso una porta blindata che conduceva a un piccolo bunker adiacente, probabilmente progettato come rifugio di emergenza. Si è voltato istintivamente verso il letto, ma è stato immediatamente immobilizzato e ammanettato dagli agenti.

Cilia Flores, invece, è rimasta immobile nel letto per l'intera durata dell'azione. Non ha tentato di alzarsi, né di fuggire o reagire: è rimasta ferma sotto le coperte, forse paralizzata dalla sorpresa o dalla consapevolezza dell'inevitabilità dell'arresto. Questa immobilità ha colpito gli osservatori, diventando uno dei dettagli più evocativi del racconto ufficiale.Subito dopo, gli agenti FBI hanno notificato formalmente a Maduro il mandato di arresto emesso dalla giustizia statunitense per narcoterrorismo e traffico di droga, ribadendo che si trattava dell'esecuzione di un ordine giudiziario e non di un atto di guerra.In meno di un minuto, il regime ventennale di Maduro si è concluso in quella camera da letto