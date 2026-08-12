Germania, nuovo attacco all'Italia: "Le espulsioni di immigrati si faranno"

"Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione e delle divergenze" con Roma. Lo ha detto la portavoce del ministero dell'Interno rispondendo a una domanda sulle espulsioni della Germania verso l'Italia dei dublinanti. "E questo perché Germania e Italia già da tempo collaborano bene sulla questione migratoria e sulla implementazione del sistema di asilo comune: nell'autunno 2025 abbiamo chiuso accordi bilaterali con Italia e Grecia, stabilendo che le norme di Dublino sarebbero state nuovamente applicate dall'entrata in vigore del sistema europeo comune di asilo, a giugno 2026. E questo significa che le espulsioni di Dublino saranno eseguite anche verso l'Italia", ha aggiunto spiegando che "al momento si tratta principalmente dei casi successivi all'entrata in vigore" del nuovo Patto Ue.

"Non credo che ci sia un problema" con la Germania sulla questione dei dublinanti, ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine delle commemorazioni dell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. "Non credo ci sia un problema perché c'è tutta la questione delle navi ong battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare in Italia, quindi credo che da questo punto di vista si trovi un equilibrio - ha spiegato Tajani - non credo ci siano problemi per far rientrare i dublinanti nella Germania".