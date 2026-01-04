Venezuela, il drone "Bestia di Kandahar": ecco l'arma che ha fatto crollare Maduro

Nell'operazione Absolute Resolve, che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, un ruolo chiave è stato svolto dal drone stealth RQ-170 Sentinel, noto come "Bestia di Kandahar".Sviluppato da Lockheed Martin Skunk Works, questo UAV a forma di ala volante è progettato per missioni di ricognizione ad alta quota in ambienti ostili, con capacità stealth per eludere radar e sistemi di sorveglianza.

Il soprannome "Bestia di Kandahar" deriva dal primo avvistamento pubblico nel 2007 (o 2009) alla base aerea di Kandahar, in Afghanistan, durante operazioni contro al Qaeda.L'RQ-170 è stato impiegato in numerose missioni segrete: ha fornito overwatch e relay comunicazioni durante l'operazione Neptune Spear (2011) che eliminò Osama bin Laden in Pakistan; ha sorvolato l'Iran (un esemplare catturato nel 2011, poi copiato dagli iraniani); è stato usato per monitorare programmi missilistici in Corea del Nord e Pakistan; ha operato in Asia e, più recentemente, sul Mar Nero a supporto ucraino.

Nell'operazione contro Maduro, il Sentinel è riapparso: fotografato al rientro nella base di Portorico, ha contribuito a tracciare i movimenti del leader venezuelano, che cambiava spesso rifugio (7-8 locations). Integrando intelligence satellitare, ha assicurato sorveglianza persistente e discreta, essenziale per il blitz delle forze speciali Delta Force.Combinato con oltre 150 velivoli USA, l'RQ-170 ha rappresentato un elemento agile e flessibile, confermando il suo status di asset indispensabile per infiltrazioni e strikes in contesti ad alto rischio.