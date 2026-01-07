Crans-Montana, il mistero di Emanuele Galeppini: "Nessuna ustione, come è morto"

Alla tragedia di Crans-Montana che ha portato via la vita del figlio, per i genitori di Emanuele Galeppini si aggiunge altro dolore. Il legale della famiglia, Alessandro Vaccaro , chiede delucidazioni su come sia morto il giovanissimo campione di golf. "Il suo corpo non mostrava alcun segno di ustione , era perfettamente integro. Non sono bruciati neppure il telefono cellulare e il portafoglio", che Emanuele aveva con sé. Il legale riferisce - stando a quanto diffuso dall'Ansa - che "non sappiamo" se il corpo è stato trovato "dentro il locale, se era fuori, se è morto per il gas". "Abbiamo chiesto alla autorità svizzere spiegazioni e di disporre l'autopsia - ha detto ancora l'avvocato -, ma non ci hanno neanche risposto".

Intanto i gestori del locale della strage di Capodanno hanno rotto il silenzio. Sei giorni dopo l'incendio che ha ucciso 40 giovani e ne ha feriti oltre cento, Jacques e Jessica Moretti hanno parlato per la prima volta. "Non ci sono parole per descrivere la tragedia che si è consumata quella notte al Le Constellation", hanno dichiarato i coniugi proprietari del pub, "siamo devastati e sopraffatti dal dolore". "Abbiamo piena fiducia che gli inquirenti faranno luce", hanno assicurato, "siate certi della nostra piena collaborazione e del fatto che non cercheremo in alcun modo di sottrarci". I Moretti sono sospettati dalla procura svizzera di "omicidio colposo, lesioni personali e incendio doloso".