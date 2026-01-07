Crans-Montana, il mistero di Emanuele Galeppini: "Nessuna ustione, come è morto"

Alla tragedia di Crans-Montana che ha portato via la vita del figlio, per i genitori di Emanuele Galeppini si aggiunge altro dolore. Il legale della famiglia, Alessandro Vaccaro, chiede delucidazioni su come sia morto il giovanissimo campione di golf. "Il suo corpo non mostrava alcun segno di ustione, era perfettamente integro. Non sono bruciati neppure il telefono cellulare e il portafoglio", che Emanuele aveva con sé. Il legale riferisce - stando a quanto diffuso dall'Ansa - che "non sappiamo" se il corpo è stato trovato "dentro il locale, se era fuori, se è morto per il gas". "Abbiamo chiesto alla autorità svizzere spiegazioni e di disporre l'autopsia - ha detto ancora l'avvocato -, ma non ci hanno neanche risposto".
Secondo il Secolo XIX, poi, c'è anche la possibilità che venga presentato un esposto alla Procura di Roma, competente su reati commessi da o contro cittadini italiani all'estero. Gli stessi magistrati romani, nei giorni scorsi, avevano ventilato l'ipotesi dell'apertura di un fascicolo una volta terminate le procedure di identificazione di tutte le vittime.
Intanto i gestori del locale della strage di Capodanno hanno rotto il silenzio. Sei giorni dopo l'incendio che ha ucciso 40 giovani e ne ha feriti oltre cento, Jacques e Jessica Moretti hanno parlato per la prima volta. "Non ci sono parole per descrivere la tragedia che si è consumata quella notte al Le Constellation", hanno dichiarato i coniugi proprietari del pub, "siamo devastati e sopraffatti dal dolore". "Abbiamo piena fiducia che gli inquirenti faranno luce", hanno assicurato, "siate certi della nostra piena collaborazione e del fatto che non cercheremo in alcun modo di sottrarci". I Moretti sono sospettati dalla procura svizzera di "omicidio colposo, lesioni personali e incendio doloso".