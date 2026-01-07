Crans-Montana, "perché i Moretti sono ancora liberi": un sospetto terrificante

C'è qualcosa che non torna nella gestione della giustizia svizzera riguardo alla tragedia di Capodanno a Crans Montana. Dopo i giorni del cordoglio e del lutto collettivo, l'attenzione si sposta ora sull'inchiesta che dovrà chiarire responsabilità e omissioni nel rogo del locale Le Constellation, costato la vita a 40 persone, in gran parte minorenni. Responsabilità che riguardano tanto i due gestori, i francesi di Corsica Jacques e Jessica Moretti (lui è un imprenditore con trascorsi giudiziari pesanti e molte pagine oscure) quanto le autorità locali. Il sindaco di Crans Montana ha ammesso che nel locale non ci sono stati controlli sui sistemi anti-incendio dal 2020, ben cinque anni.
Secondo quanto scrive la testata svizzera Rsi l'operato della Procura vallesana è sotto la lente d'ingrandimento, e le critiche non tardano ad arrivare. In primo piano, le decisioni procedurali della procuratrice generale Beatrice Pilloud e del suo team, messe in discussione da esperti giuristi. Tra i punti più contestati, la mancata detenzione dei Moretti e le ipotesi di reato formulate. L'inchiesta della procura vallesana è in corso e dovrà chiarire anche le responsabilità del comune vallesano. Un'inchiesta che si annuncia lunga e complicata, per una procura che proprio qualche settimana fa era stata definita "sottodotata" dal consigliere di Stato Stéphane Ganzer, responsabile del Dipartimento della sicurezza nel canton Vallese.
"Per me, è un rischio aver lasciato" i gestori del Costellation, i coniugi Moretti, "in libertà", conferma alla Rts Sébastien Fanti, avvocato di diverse delle vittime. "Immaginate cosa succederebbe per le vittime se queste persone lasciassero la Svizzera e non si potesse avere il processo che è dovuto ai genitori e alle famiglie delle vittime".
La procuratrice generale Pilloud ha però confermato la propria posizione: "In questa fase, non ci sono indicazioni di un rischio di fuga, di collusione o recidiva. Ma la situazione viene valutata costantemente". Romain Jordan, un altro legale che assiste diverse vittime, si dice "scioccato" che gli avvocati siano esclusi dalle audizioni. Pilloud replica che è "nell'interesse della rapidità del procedimento e per evitare fughe di notizie dato il carattere mediatico del dossier". Per Alain Macaluso, avvocato e direttore del centro di diritto penale dell'Università di Losanna, questa modalità di condurre le indagini "è contraria al codice di procedura penale" e "molto probabilmente sono audizioni che dovranno essere completamente rifatte a causa di questo".
Dopo la diffusione di un video del Capodanno 2020, da cui emergerebbe che il personale del locale già conosceva il rischio di incendio legato al materiale fonoassorbente infiammabile dei soffitti del Constellation a contatto con le candele pirotecniche, per Macaluso si pone la questione della qualificazione giuridica. "Si parla potenzialmente - dice alla tv svizzera - di omicidio con dolo eventuale" e "si parla potenzialmente di lesioni personali gravi, intenzionali, con dolo eventuale".