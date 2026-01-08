Venezuela, Luigi Gasperin è stato liberato: era tra i detenuti del regime di Maduro

Luigi Gasperin è finalmente libero. Come appreso da Libero, tra gli oltre 20 prigionieri liberati dal regime di Caracas c'è anche l'imprenditore 63enne italiano. Era stato imprigionato dal dittatore comunista Nicolas Maduro, che il 3 gennaio è stato catturato da Donald Trump e portato negli Stati Uniti per sottoporsi al processo insieme a sua moglie. Resta ancora la speranza di vedere rilasciato anche Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre 400 giorni.

La liberazione di Gasperin fa sperare non solo per la scarcerazione di Trentin. C'è attesa anche per i detenuti Biagio Pilieri e Mario Burlò. Pilieri, giornalista e politico italo-venezuelano, è stato arrestato il 28 agosto 2024 per il suo sostegno all'opposizione. Burlò, imprenditore torinese, è da oltre un anno in carcere. Secondo i familiari è trattato senza motivi chiari. Burlò sarebbe partito nel 2024 per andare in Venezuela per esplorare nuove opportunità imprenditoriali, ma non è più tornato.

"Oggi è l'anniversario del giorno più bello della mia vita. E il Venezuela 'gestito' dall'Amministrazione Trump ha annunciato la liberazione di tanti prigionieri locali e stranieri. Spero che l'8 gennaio possa diventare il giorno più bello della vita anche per Alberto Trentini". Così Cecilia Sala su X postando la foto dopo la sua liberazione insieme alla premier Giorgia Meloni.