Marinera, il segreto svelato: cosa nascondeva la petroliera sequestrata dagli Usa

Un segreto a bordo della petroliera russa "La Marinera" sequestrata dagli Usa nell'Atlantico. Il Cremlino aveva inviato persino un sottomarino per scortarla. La nave, infatti, non solo è una delle 186 imbarcazioni accusate di far parte della "flotta ombra" di Mosca, ma nasconde anche dell'altro. La società che la possiede ha sede a Instanbul ed è tra quelle sanzionate dal Dipartimento del Tesoro americano per "aver materialmente assistito, sponsorizzato e fornito supporto finanziario, tecnologia, beni e servizi a supporto al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran - Forza Qods". Lo riporta il Tempo.

I finanziamenti, dunque, sarebbero arrivati direttamente a coloro che proteggono gli Ayatollah e i principi della Repubblica Islamica. E la sanzione da parte degli Usa risale al 10 giugno 2024. Tuttavia, quando è stata intercettata nei giorni scorsi, a 124 miglia a sud dell’Islanda, le stive della petroliera erano vuote. La nave, inoltre, da qualche giorno aveva cambiato nome, passando da Bella 1, nome registrato lo scorso agosto, a Marinera. E batteva bandiera russa.