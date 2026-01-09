Marinera, il segreto svelato: cosa nascondeva la petroliera sequestrata dagli Usa

Un segreto a bordo della petroliera russa "La Marinera" sequestrata dagli Usa nell'Atlantico. Il Cremlino aveva inviato persino un sottomarino per scortarla. La nave, infatti, non solo è una delle 186 imbarcazioni accusate di far parte della "flotta ombra" di Mosca, ma nasconde anche dell'altro. La società che la possiede ha sede a Instanbul ed è tra quelle sanzionate dal Dipartimento del Tesoro americano per "aver materialmente assistito, sponsorizzato e fornito supporto finanziario, tecnologia, beni e servizi a supporto al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran - Forza Qods". Lo riporta il Tempo.
I finanziamenti, dunque, sarebbero arrivati direttamente a coloro che proteggono gli Ayatollah e i principi della Repubblica Islamica. E la sanzione da parte degli Usa risale al 10 giugno 2024. Tuttavia, quando è stata intercettata nei giorni scorsi, a 124 miglia a sud dell’Islanda, le stive della petroliera erano vuote. La nave, inoltre, da qualche giorno aveva cambiato nome, passando da Bella 1, nome registrato lo scorso agosto, a Marinera. E batteva bandiera russa.
La petroliera, comunque, è piuttosto vecchia. È in mare dal 2002. Stando ai siti di tracciamento delle rotte, nell’ultimo anno la nave si sarebbe mossa soprattutto tra l’Iran, i porti del Golfo Persico e diversi Stati dell’Estremo Oriente, come Cina e Malesia. A dicembre invece viaggiava in direzione Occidente. E quando il 17 era arrivata nei Caraibi, incontrando il blocco Usa imposto alle petroliere del Venezuela, Mosca l’aveva presa sotto la sua ala registrandola a Sochi e facendola rinascere come Marinera. A quel punto la nave era tornata indietro, salvo poi essere bloccata nell’Atlantico dopo 14 giorni di inseguimento. Ed è allora che c'è stata la scoperta: a bordo non c'era greggio. Il fatto che ci fosse un sottomarino a scortarla, però, fa pensare che qualcosa di prezioso legato a quell'imbarcazione comunque ci fosse.