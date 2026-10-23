Meghan Markle sotto choc: foto pedopornografiche a casa del padre

Un nuovo scandalo travolge Meghan Markle: la duchessa di Sussex e moglie del principe Harry si è detta "profondamente turbata" dopo le notizie secondo cui il fratello Thomas Markle Jr. avrebbe trovato centinaia, se non migliaia, di immagini di abusi sessuali su minori nell'ex abitazione del padre, Thomas Markle Sr., a Cebu, nelle Filippine.

Markle Jr. avrebbe denunciato il ritrovamento alla polizia locale e contattato l'FBI. "L'ho sostenuto, me ne sono preso cura e l'ho aiutato per anni, ma ora basta", ha dichiarato Markle Jr. a The Sun. "Non parlerò mai più con mio padre, a meno che non mi venga chiesto di testimoniare contro di lui". "Sebbene la portata di quanto è stato ora scoperto sia più sconvolgente di quanto si possa immaginare, la mia più sincera speranza è che sia fatta piena giustizia e che la priorità resti la sicurezza e la protezione dei bambini innocenti", ha dichiarato Meghan.

All'inizio di quest'anno Thomas Markle Sr. viveva nelle Filippine quando è stato colpito da un ictus e ha subito l'amputazione della gamba sinistra. L'accaduto lo ha costretto a rientrare negli Stati Uniti. Cittadina statunitense e protagonista della serie televisiva americana Suits, Meghan ha sposato Harry nel 2018 al castello di Windsor. La coppia ha due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. E proprio ai piccoli ha fatto riferimento la duchessa commentando sotto choc la vicenda del padre.

I suoi pensieri, ha spiegato, vanno "a tutti i bambini che potrebbero aver subito danni" e che quando ricevette la lettera con le accuse contro il genitore dalla polizia di Londra le fu assicurato "che erano in corso indagini": da lì la decisione di tenerlo lontano dai suoi figli per proteggerli. La duchessa ha concluso la sua dichiarazione auspicando che giustizia sia fatta fino in fondo.

Secondo i media britannici, la polizia delle Filippine si starebbe preparando a sequestrare le prove contro Thomas Markle, mentre l'Fbi valuterebbe l'apertura di un'indagine negli Stati Uniti. Il padre di Meghan, 82 anni, è cittadino americano e ha vissuto negli Usa dopo l'amputazione di una gamba l'anno scorso. Il figlio Thomas Markle Jr, 60 anni, che lo ha assistito a seguito del grave ictus del 2022, ha presentato una deposizione giurata alla polizia filippina che si occupa di abusi sui minorenni. "Quando ho trovato questo materiale sono rimasto inorridito e non ho avuto altra scelta che denunciare mio padre".