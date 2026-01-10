Crans-Montana, una legge in vigore da 86 minuti salva il comune dai risarcimenti?

L’avvocato e consigliere nazionale Udc Pascal Schmid , citato sempre da Blick, osserva che la disposizione potrebbe essere applicata perché il danno si è verificato quando la legge era già in vigore. Allo stesso tempo avverte che i giudici potrebbero considerare decisivo il momento delle eventuali mancate verifiche , se queste sono avvenute sotto il vecchio regime normativo, rendendo così inefficace l’esonero di responsabilità.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Blick, dal 1° gennaio 2026 nel Canton Vallese è attiva una revisione della legge edilizia che ha riformulato l’articolo 25 nel nuovo articolo 37 , introducendo un capoverso aggiuntivo. Questa norma stabilisce che l’autorità competente non è responsabile dei danni derivanti da violazioni di legge commesse dai committenti o dai loro rappresentanti. In termini pratici, ciò potrebbe consentire al Comune di Crans-Montana di sottrarsi a eventuali richieste di risarcimento legate alla tragedia.

Il quadro si complica ulteriormente perché il sindaco ha ammesso che il locale non veniva sottoposto a controlli dal 2020. I legali delle vittime stanno preparando azioni civili, mentre resta da chiarire se la nuova norma sia compatibile con la Costituzione cantonale e con quella federale. Anche la Neue Zürcher Zeitung ha ricordato che la vigilanza sulla sicurezza antincendio, nel Vallese, è tradizionalmente interpretata in modo restrittivo e che il Cantone interviene soprattutto su richiesta dei Comuni, come ha ribadito il direttore della sicurezza Stéphane Ganzer.

Sarà ora l’inchiesta della procura vallesana a stabilire se il nuovo assetto giuridico potrà davvero limitare le responsabilità degli enti pubblici, creando un precedente che potrebbe pesare su tutto il sistema di controllo dei locali nel Cantone.