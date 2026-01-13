Libero logo
"Il pesce Trump": l'avvistamento sul fondale dell'oceano

martedì 13 gennaio 2026
1' di lettura

Dalle segreterie internazionali alle prime pagine dei giornali più prestigiosi e influenti del mondo, fino a misteriosi fondali oceanici: non c'è angolo del globo che non parli di Donald Trump.

L'ultimo avvistamento? Arriva dagli abissi ed è sbarcato trionfalmente sui social, diventando virale su TikTok e non solo: si chiama "el pez Donald Trump", il pesce Donald Trump, ed è una delle immagini più condivise e commentate di questo inizio di 2026, peraltro già catalizzato dal presidente degli Stati Uniti per eventi diplomaticamente decisivi come il blitz americano in Venezuela per far cadere il regime chavista di Nicolas Maduro, le mire sulla Groenlandia (che intenderebbe strappare alla Danimarca, pagando o schierando le truppe) o le ultimissime tensioni riguardo all'Iran, con gli ayatollah di Teheran che sarebbero "pronti a trattare" con la Casa Bianca.

In questo clima così grave, strappa almeno un sorriso il bizzarro esemplare di Lactoria Cornuta il cui video è stato rilanciato soprattutto dai media sudamericani: un pesce "pettinato come Trump", con tanto di ciuffo biondo in bella evidenza e una singolare somiglianza con il Tycoon anche per quanto riguarda lo sguardo severo e l'espressione imbronciata della bocca, che dona a questo pesce un'aria truce che sa tanto di déjà-vu a stelle e strisce.

