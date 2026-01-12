Crans-Montana, l'ultimo scandalo: ai pompieri, la mappa "taroccata" del locale

Un nuovo dettaglio fa traballare sempre più la posizione dei coniugi Moretti. Nel sistema operativo del dipartimento dei vigili del fuoco la mappa virtuale del locale Le Constellation trasmessa dal Comune di Crans-Montana risultava diversa dall'ultima reale. Nessuna scala ristretta, nessuna uscita laterale rispetto alla veranda invernale montata sulla terrazza e nessun allargamento del piano terra. Un particolare non da poco. Repubblica avanza il sospetto che proprio questa "discrepanza tra mappe e realtà può aver ostacolato i soccorsi, facendo perdere ai pompieri tempo prezioso". L'uscita del seminterrato verso il vano ascensore, chiusa dall'interno, è stata infatti ignorata.

Proprio gli ingenti lavori di ristrutturazione sono finiti sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, Eseguite nel 2015 dai gestori Jacques e Jessica Moretti e autorizzati dal Comune, le modifiche riguardavano, tra le altre cose, il restringimento della scala che dalla veranda conduce al seminterrato dove è scoppiato l'incendio. Quest'ultima - per poter guadagnare spazio e aumentare il numero dei tavoli - è stata ridotta a 1 metro e 37 centimetri. L'accesso limitato ha fatto da imbuto per tutti i ragazzi che cercavano di uscire dal locale in fiamme. Stando a quanto già riportato dall'inviato di 4 Di Sera Weekend, 34 delle 40 vittime sono state trovate proprio ammassate sulle scale.