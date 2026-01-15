Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Venezuela, Luigi Gasperin è stato liberato: è al sicuro in ambasciata

giovedì 15 gennaio 2026
Venezuela, Luigi Gasperin è stato liberato: è al sicuro in ambasciata

1' di lettura

Luigi Gasperin, imprenditore italo-venezuelano di 77 anni, come aveva anticipato Libero in esclusiva giovedì scorso, è stato liberato nella notte tra il 14 e il 15 gennaio dopo mesi di detenzione in Venezuela. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato su X: "Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere".

Gasperin, ora al sicuro presso l'ambasciata italiana, appare provato ma in condizioni stabili di salute. Secondo la Farnesina, ha espresso il desiderio di rimanere in Venezuela e tornare a Maturín, nello stato del Monagas, dove si trova la sua azienda.Fino ad agosto 2025 era proprietario e presidente di Técnica Petrolera WLP, una delle principali imprese dell’indotto petrolifero nella regione orientale, spesso partner della statale PDVSA.

L’arresto è avvenuto il 7 (o 9) agosto 2025 a Maturín, nell’ambito di un’inchiesta su un presunto attentato contro Nicolás Maduro: una rete di cospiratori avrebbe pianificato un attacco con esplosivi in plaza Venezuela a Caracas, potenzialmente letale per una "strage". Il ministro Diosdado Cabello ha accusato Gasperin di aver fornito l’esplosivo, descrivendolo come parte di un complotto reazionario. L’imprenditore è sparito nelle carceri venezuelane da allora. La liberazione segue quelle di altri italiani detenuti (come Trentini e Burlò) e arriva in un contesto di tensioni diplomatiche tra Italia e Venezuela. Gasperin, ora libero, non ha ancora lasciato il Paese.

tag
luigi gasperin

ti potrebbero interessare

Fallito il vertice sulla Groenlandia. Tensione altissima, cosa può accadere

Fallito il vertice sulla Groenlandia. Tensione altissima, cosa può accadere

Crans-Montana, l'urlo choc di Jessica Moretti: "Sveglia! Servono 100.000 franchi!"

Crans-Montana, l'urlo choc di Jessica Moretti: "Sveglia! Servono 100.000 franchi!"

Iran, riaperto lo spazio aereo. Trump: "Uccisioni finite"

Iran, riaperto lo spazio aereo. Trump: "Uccisioni finite"

Soccorso pro-Pal all'Iran: Greta e Albanese tacciono sui morti

Soccorso pro-Pal all'Iran: Greta e Albanese tacciono sui morti

Lorenzo Mottola