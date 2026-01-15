Venezuela, Luigi Gasperin è stato liberato: è al sicuro in ambasciata

Luigi Gasperin, imprenditore italo-venezuelano di 77 anni, come aveva anticipato Libero in esclusiva giovedì scorso, è stato liberato nella notte tra il 14 e il 15 gennaio dopo mesi di detenzione in Venezuela. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato su X: "Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere".

Gasperin, ora al sicuro presso l'ambasciata italiana, appare provato ma in condizioni stabili di salute. Secondo la Farnesina, ha espresso il desiderio di rimanere in Venezuela e tornare a Maturín, nello stato del Monagas, dove si trova la sua azienda.Fino ad agosto 2025 era proprietario e presidente di Técnica Petrolera WLP, una delle principali imprese dell’indotto petrolifero nella regione orientale, spesso partner della statale PDVSA.

L’arresto è avvenuto il 7 (o 9) agosto 2025 a Maturín, nell’ambito di un’inchiesta su un presunto attentato contro Nicolás Maduro: una rete di cospiratori avrebbe pianificato un attacco con esplosivi in plaza Venezuela a Caracas, potenzialmente letale per una "strage". Il ministro Diosdado Cabello ha accusato Gasperin di aver fornito l’esplosivo, descrivendolo come parte di un complotto reazionario. L’imprenditore è sparito nelle carceri venezuelane da allora. La liberazione segue quelle di altri italiani detenuti (come Trentini e Burlò) e arriva in un contesto di tensioni diplomatiche tra Italia e Venezuela. Gasperin, ora libero, non ha ancora lasciato il Paese.