Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Crans-Montana, la Svizzera cancella eventi legati alle Olimpiadi: "Contesto inadatto"

di
Libero logo
domenica 18 gennaio 2026
Crans-Montana, la Svizzera cancella eventi legati alle Olimpiadi: "Contesto inadatto"

1' di lettura

La Svizzera cancella alcuni eventi promozionali legati alle Olimpiadi di Milano Cortina. Il motivo? In Italia ci sarebbe un clima ostile dopo la tragedia di Crans-Montana, dove sono morte 4o persone in un locale andato a fuoco la notte di Capodanno. Tra le vittime, anche degli italiani. La decisione è stata presa da Presence Suisse, l’ente pubblico che si occupa di promuovere l’immagine turistica e le tradizioni elvetiche. Dal calendario sono spariti in particolare degli eventi dedicati alla gastronomia svizzera e anche un concerto in programma a Milano. Depennato anche un gala a inviti dedicato all’immagine delle Alpi.

"Il contesto che si è creato attorno a Crans-Montana, l’ampiezza mediatica e la dimensione politica che ha assunto, ci hanno spinti a rivalutare tutto e ad adeguare il programma", ha spiegato Alexandre Edelmann, il dirigente a capo di Presence Suisse. Che poi, intervistato dalla radio nazionale, ha aggiunto: "Se i Giochi si fossero tenuti in un altro Paese probabilmente le nostre decisioni sarebbero state differenti". Anche se quanto accaduto a Crans-Montana rimarrà una macchia difficile da cancellare, i giornali svizzeri comunque non avrebbero preso di buon grado le critiche partite dall’Italia e da alcuni esponenti della politica, che hanno messo nel mirino il modello svizzero. 

Crans-Montana. slavina sui locali italiani: chiuso il Piper e non solo

Dopo la discoteca di Sestriere chiusa per pubblico oltre la capienza massima la sera di Capodanno, l'effetto Crans-M...
tag
svizzera
crans-montana

Inquietante Crans-Montana. slavina sui locali italiani: chiuso il Piper e non solo

I proprietari del Le Constellation Crans-Montana, "abbiamo fatto la fame": Moretti, le ultime sconcertanti parole

Terremoto istituzionale a Crans-Montana Crans-Montana, amicizie ed equilibri politici: inchiesta sui Moretti, viene giù tutto

ti potrebbero interessare

Groenlandia, le truppe tedesche lasciano l'isola: la missione lampo

Groenlandia, le truppe tedesche lasciano l'isola: la missione lampo

Redazione
Il pasticcere e una morte orribile: come lo hanno ritrovato

Il pasticcere e una morte orribile: come lo hanno ritrovato

Quelle foto dell'Iran che possono cambiare la storia

Quelle foto dell'Iran che possono cambiare la storia

Lodovico Festa
Iran, la follia degli ayatollah: il web solo per la Persia

Iran, la follia degli ayatollah: il web solo per la Persia

Giovanni Sallusti