Crans-Montana, la Svizzera cancella eventi legati alle Olimpiadi: "Contesto inadatto"

La Svizzera cancella alcuni eventi promozionali legati alle Olimpiadi di Milano Cortina. Il motivo? In Italia ci sarebbe un clima ostile dopo la tragedia di Crans-Montana, dove sono morte 4o persone in un locale andato a fuoco la notte di Capodanno. Tra le vittime, anche degli italiani. La decisione è stata presa da Presence Suisse, l’ente pubblico che si occupa di promuovere l’immagine turistica e le tradizioni elvetiche. Dal calendario sono spariti in particolare degli eventi dedicati alla gastronomia svizzera e anche un concerto in programma a Milano. Depennato anche un gala a inviti dedicato all’immagine delle Alpi.

"Il contesto che si è creato attorno a Crans-Montana, l’ampiezza mediatica e la dimensione politica che ha assunto, ci hanno spinti a rivalutare tutto e ad adeguare il programma", ha spiegato Alexandre Edelmann, il dirigente a capo di Presence Suisse. Che poi, intervistato dalla radio nazionale, ha aggiunto: "Se i Giochi si fossero tenuti in un altro Paese probabilmente le nostre decisioni sarebbero state differenti". Anche se quanto accaduto a Crans-Montana rimarrà una macchia difficile da cancellare, i giornali svizzeri comunque non avrebbero preso di buon grado le critiche partite dall’Italia e da alcuni esponenti della politica, che hanno messo nel mirino il modello svizzero.