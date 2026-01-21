Crans-Montana, "ho pagato un franco": Moretti inguaia gli svizzeri

Gli inquirenti svizzeri hanno chiesto conto ai Moretti del prezzo irrisorio pagato nel 2015 per il Le Constellation e gli altri locali posseduti nella località vip del Canton Vallese . Moretti, imprenditore corso ancora detenuto e indagato per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi, messo sotto torchio per 10 ore ha confermato le difficili condizioni economiche in cui versa. Solo 520 euro sul conto corrente e ipoteche per circa 4 milioni su ville e società.

"Ha pagato un franco?", ha chiesto l'avvocato Romanin Jordan a Moretti, che ha spiegato: "Perché l'attività era chiusa da un anno e ho firmato un contratto di locazione", proprio come per gli altri locali Senso e Le Vieux Chalet, "perché non ho acquistato nessuna attività: gli esercizi commerciali erano chiusi". Tre galline dalle uova d'oro: secondo la stima dello stesso Moretti, infatti, il fatturato del Constellation, oggi ballerebbe tra i 600mila e i 700mila franchi, quello di Senso tra gli 800mila e il milione. Un milione, invece, quello del Le Vieux Chalet.