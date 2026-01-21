Crans-Montana, "ho pagato un franco": Moretti inguaia gli svizzeri

Come hanno fatto a pagare la licenza del Le Constellation soltanto un franco? La domanda su Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del club andato a fuoco la notte di Capodanno provocando 40 morti giovani e giovanissimi, riguarda non solo gli indagati ma anche le autorità di Crans-Montana.
Gli inquirenti svizzeri hanno chiesto conto ai Moretti del prezzo irrisorio pagato nel 2015 per il Le Constellation e gli altri locali posseduti nella località vip del Canton Vallese. Moretti, imprenditore corso ancora detenuto e indagato per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi, messo sotto torchio per 10 ore ha confermato le difficili condizioni economiche in cui versa. Solo 520 euro sul conto corrente e ipoteche per circa 4 milioni su ville e società.
Secondo quanto riporta il Messaggero, però, "non risulta né dalle carte, né dalle dichiarazioni dei due indagati che il costo di affitto del locale, nei primi cinque anni, fosse di 40mila euro mensili, come riportato da alcuni giornali. Un fatto che giustificherebbe la cessione della licenza per una cifra simbolica". E che soprattutto aiuterebbe a comprendere le ragioni di una scalata imprenditoriale tanto repentina quanto clamorosa.
"Ha pagato un franco?", ha chiesto l'avvocato Romanin Jordan a Moretti, che ha spiegato: "Perché l'attività era chiusa da un anno e ho firmato un contratto di locazione", proprio come per gli altri locali Senso e Le Vieux Chalet, "perché non ho acquistato nessuna attività: gli esercizi commerciali erano chiusi". Tre galline dalle uova d'oro: secondo la stima dello stesso Moretti, infatti, il fatturato del Constellation, oggi ballerebbe tra i 600mila e i 700mila franchi, quello di Senso tra gli 800mila e il milione. Un milione, invece, quello del Le Vieux Chalet.