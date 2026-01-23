Crans-Montana, ecco chi ha pagato la cauzione di Jacques Moretti

Jacques Moretti, proprietario del locale "Le Constellation" di Crans Montana, in Svizzera, potrà lasciare il carcere dietro pagamento della cauzione da 200 mila franchi (circa 215 mila euro). Lo ha riferito l'emittente "Rsi", citando quanto comunicato dal Tribunale vallesano per i provvedimenti coercitivi (Tmc). Moretti, nel cui locale sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite la notte di Capodanno, si trovava in stato di carcerazione preventiva dal 9 gennaio. I soldi della cauzione, secondo la procura, sarebbero stati versati da un "amico stretto" di Moretti.
Intanto secondo il suo avvocato la schiuma fono assorbente che è stata all'origine del rogo del Constellation "era ben visibile durante i controlli effettuati dal Comune, non era nascosta, quindi anche i responsabili della sicurezza, persone che sono venute a controllare, non hanno assolutamente rilevato alcun pericolo particolare legato a queste schiume", ha spiegato Patrick Michod in una intervista trasmessa da Rsi, la radiotelevisione svizzera di lingua italiana. L'imprenditore, accusato di omicidio, lesioni e incendio colposi e ancora in carcere a Sion, "non sapeva" che la schiuma era infiammabile: "se lo avesse saputo avrebbe corso volontariamente un rischio, cosa che non è vera", ha aggiunto Michod.
"Dall'inizio di questa vicenda - ha spiegato il legale - sono circolate molte informazioni e spesso si è trattato di informazioni false quindi adesso abbiamo ritenuto necessario rettificarne alcune: c'è la questione di Jessica Moretti che sarebbe fuggita con la cassa, ma abbiamo anche sentito parlare di un finanziamento in contanti per l'acquisto di beni immobili. Tutto questo è ovviamente falso ed è importante affinché l'indagine prosegua serenamente rettificare alcune cose". Quanto al passato giudiziario di Jacques Moretti, condannato nel 2008 per sfruttamento della prostituzione e multato nel 2016 per aver impiegato lavoratori in nero, l'avvocato Patrick Michod ha dichiarato: "Quel che è stato è stato. Non lo cambieremo, ma è un percorso di vita diverso da quello che ha intrapreso da quando è venuto a stabilirsi a Crans-Montana. Inoltre questi elementi del passato del mio cliente non hanno la minima rilevanza per l'indagine".