Crans-Montana, ecco chi ha pagato la cauzione di Jacques Moretti

Jacques Moretti, proprietario del locale "Le Constellation" di Crans Montana, in Svizzera, potrà lasciare il carcere dietro pagamento della cauzione da 200 mila franchi (circa 215 mila euro). Lo ha riferito l'emittente "Rsi", citando quanto comunicato dal Tribunale vallesano per i provvedimenti coercitivi (Tmc). Moretti, nel cui locale sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite la notte di Capodanno, si trovava in stato di carcerazione preventiva dal 9 gennaio. I soldi della cauzione, secondo la procura, sarebbero stati versati da un "amico stretto" di Moretti.

Intanto secondo il suo avvocato la schiuma fono assorbente che è stata all'origine del rogo del Constellation "era ben visibile durante i controlli effettuati dal Comune, non era nascosta, quindi anche i responsabili della sicurezza, persone che sono venute a controllare, non hanno assolutamente rilevato alcun pericolo particolare legato a queste schiume", ha spiegato Patrick Michod in una intervista trasmessa da Rsi, la radiotelevisione svizzera di lingua italiana. L'imprenditore, accusato di omicidio, lesioni e incendio colposi e ancora in carcere a Sion, "non sapeva" che la schiuma era infiammabile: "se lo avesse saputo avrebbe corso volontariamente un rischio, cosa che non è vera", ha aggiunto Michod.