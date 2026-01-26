Cina, cosa si è venduto agli Usa il generale Youxia: un terremoto

Terremoto ai vertici militari a Pechino. Zhang Youxia, 75 anni, il generale più alto in grado della Cina è sotto inchiesta e l'accusa delle massime autorità politiche del regime è gravissima: avrebbe passato informazioni sul programma nucleare del Paese agli Stati Uniti e di aver accettato tangenti per atti ufficiali, fra cui la promozione di un ufficiale a ministro della Difesa. È quanto riporta il Wall Street Journal (Wsj), citando persone informate su un briefing di alto livello sulle accuse che si è tenuto sabato mattina e a cui hanno partecipato alcuni degli ufficiali di più alto rango dell'esercito cinese.
Il briefing è avvenuto poco prima che il ministero della Difesa cinese rendesse nota la notizia bomba dell'indagine sul generale Zhang Youxia, un tempo considerato l'alleato militare più fidato del leader cinese Xi Jinping. La dichiarazione ufficiale non ha fornito molti dettagli, limitandosi a dire che si tratta di un'indagine su gravi violazioni della disciplina del partito e delle leggi.
Così l'intesa Usa-Taiwan fa infuriare la CinaStati Uniti e Taiwan siglano l'accordo sul commercio, tra microchip e investimenti, mandando Pechino su tutte le fur...
Le persone a conoscenza del briefing, che fino a ora non era stato reso pubblico, hanno affermato che Zhang è sotto inchiesta per aver presumibilmente formato cricche politiche, un'espressione che descrive gli sforzi per costruire reti di influenza che minano l'unità del partito, e per aver abusato della sua autorità all'interno del massimo organo decisionale militare del Partito comunista, noto come Commissione Militare Centrale.
L'accusa più scioccante rivelata durante il briefing a porte chiuse di cui riferisce il Wall Street Journal, tuttavia, è che Zhang avrebbe fatto filtrare agli Stati Uniti dati tecnici fondamentali sulle armi nucleari cinesi agli Stati Uniti. Secondo le fonti citate dal giornale, alcune prove contro Zhang provengono da Gu Jun, ex direttore generale di China National Nuclear Corp., una società statale che supervisiona tutti gli aspetti dei programmi nucleari civili e militari della Cina. Un'indagine a carico di Gu era stata annunciata lunedì per sospette gravi violazioni della disciplina del partito e delle leggi. Stando a quanto rivelato dalle autorità nel briefing, l'indagine su Gu avrebbe collegato Zhang a una violazione della sicurezza nel settore nucleare cinese, ma i dettagli di questa violazione non sono stati resi noti.
Cina, meno nascite, più decessi ed emigrati: toh, stanno sparendoSecondo il «World Economic Outlook», pubblicato ieri dal Fondo monetario internazionale, l’economia de...
In questo scenario di grande instabilità, Taiwan "continuerà a monitorare con attenzione gli insoliti cambiamenti ai vertici del partito, del governo e della leadership militare cinese". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Wellington Koo. Taipei condurrà operazione d'intelligence, sorveglianza e ricognizione per "comprendere" le possibili intenzioni della Cina, ha spiegato Koo durante un punto stampa in parlamento, alludendo alle pretese di sovranità di Pechino sull'isola governata dal presidente Lai Ching-te.