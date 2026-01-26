Cina, cosa si è venduto agli Usa il generale Youxia: un terremoto

Terremoto ai vertici militari a Pechino. Zhang Youxia, 75 anni, il generale più alto in grado della Cina è sotto inchiesta e l'accusa delle massime autorità politiche del regime è gravissima: avrebbe passato informazioni sul programma nucleare del Paese agli Stati Uniti e di aver accettato tangenti per atti ufficiali, fra cui la promozione di un ufficiale a ministro della Difesa. È quanto riporta il Wall Street Journal (Wsj), citando persone informate su un briefing di alto livello sulle accuse che si è tenuto sabato mattina e a cui hanno partecipato alcuni degli ufficiali di più alto rango dell'esercito cinese.

Il briefing è avvenuto poco prima che il ministero della Difesa cinese rendesse nota la notizia bomba dell'indagine sul generale Zhang Youxia, un tempo considerato l'alleato militare più fidato del leader cinese Xi Jinping. La dichiarazione ufficiale non ha fornito molti dettagli, limitandosi a dire che si tratta di un'indagine su gravi violazioni della disciplina del partito e delle leggi.