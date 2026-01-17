Così l'intesa Usa-Taiwan fa infuriare la Cina

Stati Uniti e Taiwan siglano l'accordo sul commercio, tra microchip e investimenti, mandando Pechino su tutte le furie. Il presidente cinese Xi Jinping, a distanza di poche ore, replica alla mossa della Casa Bianca, tracciando la visione di un “nuovo partenariato strategico” con il Canada, nell'incontro con il premier Mark Carney un tempo il più stretto alleato Usa. Ottawa è adesso sotto l'imprevedibile pressione politica e tariffaria di Donald Trump. I rapporti di Ottawa con la Cina «sono più prevedibili di quelli con gli Usa», ha detto senza mezzi termini Carney, in un briefing con i media a Pechino. Intanto, come parte dell'accordo Washington-Taipei, le aziende taiwanesi di microchip e tecnologie investiranno almeno 250 miliardi di dollari (includendo i 100 miliardi già impegnati nel 2025 dal colosso mondiale Tsmc) in capacità produttiva negli Usa. Taiwan, inoltre, garantirà altri 250 miliardi di credito alle società coinvolte. In cambio, gli Stati Uniti limiteranno i dazi reciproci sull'isola al 15%, dal 20% precedente, e promuoveranno i dazi reciproci zero in alcuni settori, come farmaci generici, componenti per aeromobili e alcune risorse naturali. Lo scopo, secondo il segretario al Commercio americano Howard Lutnick, è portare il 40% di supply chain e produzione di microchip di Taiwan in America.

«Loro devono rendere felice il nostro presidente Trump», perché lui «è la chiave per proteggere il loro Paese», ha aggiunto Lutnick. L'intesa rafforza i legami tra l'amministrazione del tycoon e Taipei, mentre Pechino aumenta la pressione sull'isola che vede parte «sacra» e «inalienabile» del suo territorio da riunificare anche con la forza, se necessario. La Repubblica popolare «si oppone con fermezza alla negoziazione e alla firma di accordi con la regione cinese di Taiwan da parte di Paesi che hanno relazioni diplomatiche con la Cina, che comportino implicazioni sovrane e siano di natura ufficiale», ha tuonato il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun. Ma dopo l'intesa sul commercio, sono in arrivo a Taiwan altre armi made in Usa. Il viceministro della Difesa Hsu Szu-chien ha anticipato che quattro accordi sono in arrivo, tutti al momento notificati dalla Casa Bianca al Congresso.